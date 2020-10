Ak sa chcete dostať do neba, nemusíte ísť vôbec ďaleko. V najstaršom baníckom mestečku na Slovensku totiž nájdete Nebo nad Štiavnicou. Je to už 8 rokov, čo Beáta a Ľubo Holtánoví z Kysúc vdychujú nový život pôvodným baníckym domčekom - štiavnickému pokladu.

NEUVERITEĽNÉ! Pozrite sa, čo urobili z chátrajúcich ruín! To je super bývanie

Prvú chalúpku si kúpili s úplne klasickým zámerom – mať únik na samotu, do prírody. "Postupom času, ako sme toto miesto odkrývali, boli sme ním stále viac a viac fascinovaní. Postupne sme objavili na tomto kopci viaceré chalúpky v jednej línii, z ktorých sú ďalekosiahle nádherné výhľady. Miestni hovorili, že kráčajú domov tak vysoko ako „do Neba“. Ten názov bol už úplne zabudnutý, no mne prišiel veľmi výstižný,“hovorí Beáta.

Oranžová, Modrá, Zelená a Biela v Nebi - to sú štyri „zachránené“ chalúpky, ktoré sa druhýkrát narodili a dnes sú prístupné turistom i domácim. Výnimočné názvy súvisia s farbou ich okeníc. Okno má však pre manželov aj hlbší význam, ako len stavebný otvor: „Prostredníctvom okna nahliadame na okolitý svet a súčasne umožňujeme druhým nazrieť do nášho vnútra. Umožňujeme návštevníkom Štiavnice ubytovať sa u nás, zakúsiť čaro obnovených pôvodných štiavnických interiérov a tým aj nazrieť do nášho života, ako veci vnímame, ako k nim pristupujeme.“

Chalúpky majú približne 200-300 rokov a každá má svoj vlastný charakter, ktorý vychádza z jej pôvodnej dispozície a okolitého prostredia: „Zo spomienok najstarších susedov vieme, že počas vojny sa deti z okolia chodili práve do nášho domu zohrievať. Asi najväčší zážitok sme však mali pri výmene podlahy v „Modrej“ chalúpke,, kedy nás nesmierne potešil nález mincí z Rákocziho povstania. Nemajú síce žiadnu hodnotu, ale z hľadiska veku stavby to bolo veľmi zaujímavé zistenie.“

Oranžová chalúpka. Zdroj: achív B. H.

ĎALŠIE ZREKONŠTRUOVANÉ TRISTO ROČNÉ CHALÚPKY SI MÔŽETE POZRIEŤ V GALÉRII.

„Modrá“ má najviac zachovaných pôvodných prvkov, s najväčšou pravdepodobnosťou je aj najstaršia (pôvodné zárubne, dvere, krivý komín, steny...). „Zelená“ je najmenšia, čo ju robí istým spôsobom extra útulnou. „Oranžová“ je taktiež veľmi autentická, avšak s niekoľkými modernými prvkami, ktoré skvele prepájajú to pôvodné čaro s novodobými vymoženosťami (chalúpka má saunu, priestrannú oddychovú galériu a pod.).

No a posledná „Biela“ silne podporuje to najvýnimočnejšie, čo ju obopína: masívna skala s celou svojou energiou z jednej strany a nepreniknuteľná zelená divočina vchádzajúca do lesa z druhej strany.

Beáta Holtánová. Zdroj: achív B. H.

„Interiéry si navrhujem ja, rovnako renovujem nábytok. Vybavenie skladám z mnohých zdrojov, je to jedno veľké puzzle.“ Po zverejnení prvých pôvodných fotiek na sociálnych sieťach ľudia tipovali, že dané priestory boli pôvodne maštale. „Boli to však len dlhodobo neobývané domy, na ktorých sa odrazil zub času,“dodáva Beáta. Ich presvedčenie je, že originálne autentické stavby má význam zachrániť. Starý dom síce ľahko zbúrate, ale jeho atmosféru a energiu nikde na e-shope alebo v obchodnom dome nekúpite: „Dôvod, prečo sme chalúpky nezrekonštruovali a nepredali je jednoduchý: hodiny vášho času – veľa ručnej práce, kedy sa vám bezútešná ruina mení na poklad priamo pod rukami je ako keď sa vám dieťa narodí. Pokiaľ to bude v našich silách, budeme aj naďalej toto miesto rozvíjať.“

Manželia Beáta a Ľubo Holtánoví tak v srdci Slovenska vytvorili oázu pokoja - priestor na oddych ponorený do zelene s výhľadmi až po Nízke Tatry. Pritom sa Nebo nachádza len 8 minút autom od centra Banskej Štiavnice. Odráža ich filozofiu „pomalšieho“ životného štýlu, kedy nepotrebujete stále nové veci kupovať, aby ste mohli kvalitne bývať alebo inšpiratívne oddychovať.