Na Facebooku sme našli viacero ponúk na ubytovanie. Informovaní nám potvrdili, že Slováci sa počas sviatkov chystajú na chaty. Ak si ju však chcú prenajať, ani nájomca, ani prenajímateľ to rozhodne zverejňovať nebudú.

Pavol Paradeiser, prevádzkovateľ stránky Hauzi.sk, nám otvorene povedal: „O chaty je záujem napriek sprísneným opatreniam, najmä medzi rodinami s deťmi, ale aj pármi. Opatrenia trvajú extrémne dlho a ľudia už strácajú trpezlivosť a chcú žiť,” hovorí. Záujem sa podľa neho začal výrazne zvyšovať uplynulý týždeň. „Je to však predsa len nižší ako v predchádzajúcich rokoch. Časť ľudí stále dodržiava opatrenia,” podotkol.

Aj Radovan Jakuš, prevádzkovateľ drevenicezivcakova.sk, potvrdil záujem o ubytovanie na Veľkú noc. „Ale iba vsamostatných chalupách, kde sú ľudia sami, penzióny a hotely ich nezaujímajú. Väčšinou majú o chaty záujem len rodiny sdeťmi,” dodal. Tie sú spolu celý rok, preto nechápu, prečo by si vrovnakej zostave nemohli užiť sviatky na chalupe.

Uznesenie vlády je striktné: Počas Veľkej noci nemôžete ísť na prenajatú, ale ani na vlastnú chatu či chalupu. Nepomôže ani to, že sa nachádzajú vo vašom okrese. Odborníci sa obávajú priveľkej koncentrácie ľud, ktorí nebudú rešpektovať pandemické opatrenia. Ani starostlivosť o nehnuteľnosti nespadá medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Ak si pôjdete opraviť chatu, porušíte platné pravidlá.

Veľkú noc môžete stráviť na chate iba ak tam už dlhšie bývate. Práve nemožnosť využívať a starať sa o vlastnú nehnuteľnosť napadol generálny prokurátor Maroš Žilinka na Ústavnom súde. Ten má rozhodnúť do 1. apríla. Ak by dal Žilinkovi za pravdu, pravidlá by sa mohli výrazne zmeniť a sviatkovať bez pokuty by sme mohli aspoň na vlastnej chate či chalupe. Marošovi Žilinkovi dávajú mnohí za pravdu. „Považujem za protiústavné, aby sa človek nemohol dostať k vlastnému majetku. Je to aj znehodnocovanie majetku,” tvrdí europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

„Aj keď chápem obmedzenia, ktoré sú nevyhnutné, nemožnosť užívať vlastný majetok – chaty, chalupy, záhrady – považujem za nezmyselnú vec, možno na hranici zákona, možno aj za protiústavnú,” tvrdí herečka Ľuba Blaškovičová. „V každom prípade v ľudoch, ktorým príroda a ich chalupa dávajú radosť, toto zlé rozhodnutie navyšuje rozhorčenie, prehlbuje stres a depresiu. S listom vlastníctva treba toto nariadenie uvoľniť,” navrhuje.

Henrich Krejča, riaditeľ spravodajstva a publicistiky v Televízii Markíza, si myslí, že ľudia na chalupe buď už boli, alebo pôjdu, lebo musia. „Urobili to na jeseň, lebo treba chatu zazimovať, urobia to na jar, pretože musia vyvetrať. Sadnú do aút pod hrozbou pokuty, lebo musia. Okrem toho, je to ich vlastníctvo aminimálne druhý domov,” upozorňuje. „Chápem, že štát chce zabrániť mobilite, ale je asi za hranou, ak vám niekto bráni vužívaní a správe vlastného majetku. Ak nesmieme cestovať do zahraničia za účelom rekreácie, ale v princípe môžeme, ak za hranicami vlastníme nehnuteľnosť, potom nemá logiku zákaz navštíviť svoju chalupu na Slovensku,” tvrdí.

Rozumie, že sa hygienici boja, aby sa chalupy nestali miestami večierkov. Lenže s otepľovaním a po roku obmedzovania tomu podľa neho bude čoraz ťažšie zabrániť. „Všetko závisí od jednotlivca, lebo sa to ukontrolovať nedá. Ak sa štát rozhodol, že sa počas sviatkov bude spoliehať na našu disciplínu, mohol by sa iv tomto. A polícia by pri kontrole mohla vyžadovať napríklad list vlastníctva,” navrhuje. Aj Henrich Krejča by sviatkoval na chalupe iba s rodinou, s ktorou žije. „Pretože podstatu opatrení už rok v plnej miere rešpektujem,” dodáva.

Zrejme najväčšími chalupármi v Európe sú Česi. Tí by náš zákaz len tak ľahko nepredýchali! Zrejme aj preto sú tam zákonodárci oniečo benevolentnejší, aj keď takisto tam nie je dovolené veľké chalupárčenie. Česi majú oproti nám tú výhodu, že môžu jazdiť aspoň na chalupy, ktoré sa nachádzajú v rámci okresu, v ktorom bývajú. Čo sa týka chalupy mimo okresu, z tej sa môžu len vrátiť, ale potom už na ňu nemôžu ísť. V českej vyhláške však nie je explicitne napísané, že sa musia z chalupy vrátiť domov. takže ak sú už tam, hoci aj mimo okresu, môžu tam pokojne sviatkovať.

V Poľsku na Veľkú noc sprísnili opatrenia a premiér Mateusz Morawiecki vyzval ľudí, aby boli doma. Cestovanie po Poľsku však nie je zakázané, žiadne obmedzenie pohybu nie je, čiže ľudia teoreticky môžu chodiť na chaty.

Vo Viedni, v Dolnom Rakúsku a Burgenlade platí počas Veľkej noci 24-hodinový zákaz vychádzania, čiže tam sa ľudia na chaty achalupy nedostanú.

V Maďarsku je zákaz vychádzania od 20. do 5. h, ale nie sú tam obmedzenia pri cestovaní, čiže teoreticky môžu cestovať po krajine mimo hodín zákazu. Takže môžu chodiť aj na chaty.