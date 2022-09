Volá sa Ladislav Círia, má 32 rokov a už sa stihol stať šéfom video obsahu v najväčšom vydavateľskom dome na Slovensku News and Media Holding. Okrem toho je však aj hercom a nedávno si dokonca urobil licenciu na lietanie s dronom.

"Prioritou pre mňa však je vytváranie video obsahu pre najväčší mediálny dom na Slovensku, zahŕňa to spravodajský obsah - reportáže, rozhovory, ankety alebo komerčný obsah - to sú rôzne natívne veci," vysvetľuje Laci na začiatok.

Sekundárne má, podľa jeho slov, príjemnú brigádku herectvo. "Objavujem sa v rôznych reklamách, seriáloch, filmoch či krátkometrážnych projektoch. Práve s nimi sme to dotiahli celkom ďaleko. Naposledy som sa dostal cez 360 tímov z celého sveta do top osmičky."

Venuje sa aj scenárom, réžií, dramaturgii a tvorbe obsahu. "Keď vytváraš reláciu, ako máme aj my tu u nás, musíš tam vedieť spraviť všetky takéto veci. Vymyslieť námet, dramaturgiu, ako to video má vyzerať, ako má ten príbeh rozprávať až po nejakú grafiku."

Jeho láska k filmom sa začala ukazovať na strednej škole. Sám o sebe hovorí, že bol vždy produktívny. Práve to sa najviac prejavilo na strednej, kedy objavil marketing. "V marketingu som sa našiel. Veľmi ma to bavilo a napĺňalo. Našiel som v tom taký zmysel toho, čo chcem robiť. Vždy som vedel, že chcem niečo vytvárať, ale nikdy som nevedel maľovať alebo spievať. Zistil som, že viem vymýšľať veci," hovorí Laci s tým, že v praxi to funguje tak, že dostane malý podnet a okamžite dokáže okolo vymyslieť nejaký príbeh a následne to dokázať predať ľuďom.

Na strednej škole vynikal z marketingu, ale stále tam boli len náznaky videa. "S kamarátmi sme začali točiť amatérske videá na takú malú kameru - čo bola mp3 prehrávač, foťák a diktafón zároveň," rozpráva Laci o počiatočných stretnutiach s jeho budúcou vášňou.

Neskôr točili o autách a tam sa už prejavil jeho záujem byť pred kamerou. Stretli sa dobrá skupinka ľudí - jeden bol dobrý kameraman, ďalší miloval autá, iný bol dobrý fotograf. "Ja som sa ukázal ako kreatívec, ktorý napíše scenár a vie to predať pred kamerou. Takto som začal svoju moderátorskú kariéru. Tam začala a aj skončila. Bavilo ma byť pred kamerou a hrať nejaký príbeh, ale moderovanie nebol ten jazyk, čo som chcel používať."

