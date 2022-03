Zároveň mestský dopravca garantuje, že všetky autobusové linky budú debarierizované. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec."Osobne ma najviac teší, že sa nám darí inovovať vozidlový park, a preto bude naša autobusová flotila plne nízkopodlažná. Zdravotne znevýhodnení cestujúci tak získajú možnosť jednoduchšieho nástupu a výstupu na autobusových zastávkach," skonštatoval predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.

Anketa Cestujete aj vy mestskou hromadnou dopravou? áno 78% nie 22% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Jazdné doby sa na základe vyhodnotenia pravidelne zbieraných dát z premávky zmenia na linkách číslo 43, 52, 56, 66, 68, 79, 83, 84, 92, 96, 98, 99, 192 a 196. K určitým zmenám dôjde aj pri ranných a niektorých vybraných spojoch linky číslo 20.

Zmeny odchodov niektorých liniek majú zlepšiť koordináciu medzi linkami. Zmena odchodov sa týka napríklad rannej a odpoludňajšej špičky linky číslo 93 v režime školský rok, čím sa zlepší koordinácia s linkami číslo 83 a 84. K obdobným zmenám dôjde aj na linke číslo 94. Lepšie vzájomne koordinované by mali byť aj linky číslo 68 a 88, pričom linka číslo 88 sa má vhodnejšie prispôsobiť aj linke číslo 80. Pre lepšiu nadväznosť s linkou číslo 21 budú mierne upravené odchody počas víkendov a sviatkov na linke číslo 83.

Po minuloročnom posilnení intervalov na linke číslo 65 v pracovných dňoch sa zdvojnásobí počet spojov aj počas víkendov a sviatkov. Interval by tak mal byť cez deň skrátený z 30 na 15 minút. Zmena má umožniť rýchlejšie prepojenie východných častí Bratislavy bez nutnosti cestovať cez centrum mesta. Počas odpoludňajšej špičky bude posilnená doprava na linkách číslo 52 a 56. S prihliadnutím na vyťaženosť spojov týchto liniek v čase pred 14.00 h pridá dopravný podnik odchody z Rače v smere na Východné.

Zmeny sa dotknú aj nočných liniek, konkrétne N61 a N80, ktoré DPB presmeruje na nové trasy a zlepší obsluhu centra mesta. Dopravný podnik zároveň opäť rozšíri počas víkendov a sviatkov dopravnú obsluhu do rekreačných lokalít rôznych častí mesta. Týka sa to liniek číslo 43, 52, 79, 144 a 154, známych aj pod názvom #sMHDpozelenej. Novinkou tento rok bude možnosť využiť nové spoje linky 79 do lužných lesov oblasti Topoľové.