Počas tretieho októbrového týždňa čakajú cestujúcich výluky na deviatich železničných tratiach. Informoval o tom portál webnoviny.sk.

Železnice hlásia výluky na týchto železničných tratiach

Na trati Veľké Uherce – Veľké Bielice bude výluka od 11. októbra od 7:10 do 14. októbra do 12:45.

Vlaky nebudú premávať ani na trati Poprad-Tatry – Veľký Slavkov – Pod Lesom – Starý Smokovec od 12. októbra od 8:25 do 16. októbra do 14:25. Na trati Bardejov – Raslavice bude výluka od 12. do 16. októbra denne od 07:20 do 14:20.

V Malackách budú 12. októbra od 10:00 do 13.50 na priecestnej signalizácii SP1977 montovať jednosmerné vodiče, z tohto dôvodu bude signalizácia počas celej doby montáže vypnutá, na bezpečnosť premávky bude dohliadať strážnik.

Na úseku Čečejovce – Moldava nad Bodvou bude 13. októbra výluka od 07:25 do 12:10.

