Alica a Oliver sa stali historicky prvými nocľažníkmi v najvyššej Matúšovej veži Trenčianskeho hradu. Ako informovalo Trenčianske múzeum na stránkach hradu, k víťazstvu ich doviedla úplná náhoda, ktorú odštartovalo rozhodnutie zmeniť svoj život.

Oliver ešte donedávna prevádzkoval reštauráciu a Alica mala tiež mimoriadne náročnú prácu. Robila v nocľahárni a útulku pre bezdomovcov v Bratislave. Po rokoch v náročných zamestnaniach sa však cítili obaja psychicky vyčerpaní a rozhodli sa dať si oddych. A to najmä od ľudí. Nové sily a elán do ďalšej práce chceli nabrať tým, že budú karavanom cestovať po Slovensku a spoznávať ho.

Ešte v zime si mladí cestovatelia kúpili lístky na koncert skupiny Rammstein v Trenčíne a v rámci koncertu strávili v meste viac ako týždeň. Nevynechali ani návštevu hradu a aj keď pôvodne nemali v pláne obehať pamiatky v kraji, nakoniec tak spravili. Zaujala ich totiž možnosť vyhrať noc v Matúšovej veži. Aby však splnili podmienku súťaže, museli v priebehu troch dní navštíviť všetky pobočky Trenčianskeho múzea v kraji.

Oliver s Alicou teda okrem iného obehali karavanom Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, aj Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom, kde strávili najviac času. „To, že sme navštívili všetky múzeá bolo mimoriadne poučné,“ skonštatoval Oliver. Práve v Novom Meste ich po múzeu sprevádzal múzejný archeológ a prehliadka im zabrala takmer tri hodiny.

Výhra, ktorou bola strávená noc na hrade, kam sa doviezli karavanom, bola pre nich čerešničkou na torte. „Bolo to super. Bol to naozaj zážitok na celý život. Je to úplne iné, ako keď ste na prehliadke a máte na ňu obmedzený čas. Teraz sme sa tam už pomaly cítili ako doma. Užili sme si výhľady a nádherný západ slnka,“ povedal po noci v Matúšovej veži Oliver.

Alica s Oliverom skonštatovali, že takú romantiku ešte nezažili. „Stáli sme na veži a predstavovali sme si, aké to bolo, keď na nej stál sám Matúš Čák Trenčiansky a pozeral sa na celý kraj s pocitom, že toto všetko je moje. Bol to naozaj zážitok na celý život,“ uzavrel Oliver.

Po noci na hrade mladí ľudia pokračujú v spoznávaní Slovenska karavanom. Počas svojich ciest doposiaľ okrem noci na hrade zažili množstvo neštandardných situácií. Stali sa napríklad svedkami na svadbe klientom z nocľahárne, kde Alica pracovala, a ich karavan sa stal svadobným autom pre novomanželov, keď ich viezol priamo pešou zónou v centre Bratislavy.

