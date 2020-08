Dopravné peklo! To zažil pri ceste vlakom učiteľ Juraj Hipš, keď išiel zo Zvolena do Bratislavy. Na trase sa im najprv pokazil rušeň, a potom sa ocitli v poli.

Nepríjemné situácie, keď cestujúci dorazia do svojho cieľa aj s niekoľkohodinovým meškaním, nebývajú ojedinelé, práve naopak. S týmto problémom zápasia slovenské železnice dalo by sa povedať už roky.

Dopravné peklo zažil najnovšie aj učiteľ Juraj Hipš na trase z Bratislavy do Zvolena. Najprv sa im počas cesty pokazil rušeň, a potom sa ocitli niekde uprostred poľa. "Píšem vám z vlaku Gemeran. Stojíme práve v poli a nevieme sa pohnúť," napísal na sociálnej sieti s tým, že o 13.00 mal odísť vlak zo zvolenskej stanice a hneď na úvod im oznámili 50-minútové meškanie. Potom, ako v Žarnovici zastali, vysadili ich a poslali na autobus. "Keď nás dopravili do Hronského Beňadiku, tak tí naivní začali bežať na vlak. Žiadny tam nestál. Posedeli sme na lavičke a čakali. Už aj ja – vlakový profík – som si myslel, že najhoršie je za nami,"opísal situáciu učiteľ.

Učiteľ Juraj Hipš zažil pri ceste vlakom na trase Bratislava - Zvolen dopravné peklo. Zdroj: Facebook/Juraj Hipš

"Zastali sme ale zrazu v poli. Pokazil sa rušeň. Okolo je len kukurica a nasratí cestujúci. Prepáčte, že používam taký výraz. Niektorí tu ale používajú aj značne horšie," dodal Juraj Hipš. Podľa jeho slov do cieľa dorazili s trojhodinovým meškaním.

"Vážený pán minister, teším sa, ako si takéto dobrodružstvo vyskúšate raz aj vy. Nie je na tejto trase ničím ojedinelým. A zoberte si radšej aj ochranku, ľudia tu bývajú často nasratí. Keď budete s nami cestovať, pochopíte prečo," adresoval tvrdé slová kritiky na margo slovenských železníc Juraj Hipš ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi.

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina). FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: FOTO TASR - Pavol Zachar

"Cestovanie vlakom južnou trasou je dlhodobo známy problém. Meškania, výluky a pokazené rušne nie sú ničím výnimočným. Minister dopravy by mal verejnosti predstaviť veľmi rýchlo jasný plán, ako tento problém plánuje riešiť. Pretože to nie je žiadna novinka. Ak chceme rozumne využiť peniaze z eurofondov, tak toto je skvelá príležitosť. Minister môže na nejaký čas vymeniť limuzínu za vlak a pochopí dôležitosť tohto problému," povedal pre denník Plus Jeden Deň Juraj Hipš.

Dopravné peklo pri ceste vlakom na trase Bratislava - Zvolen zažil učiteľ Juraj Hipš. Zdroj: Facebook/Juraj Hipš

Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáša Kováča ich veľmi mrzí, že cestujúcich nedokázali včas prepraviť tak, ako to spoločnosť, a samozrejme, najmä cestujúci plánovali. "Stav železničnej infraštruktúry na Slovensku je v niektorých úsekoch vo veľmi zlom stave, čo zapríčiňuje veľké meškania vlakov. Železničné trate, predovšetkým tzv. južná trasa Bratislava – Zvolen – Košice, boli desiatky rokov zanedbávané, preto je obnova a údržba infraštruktúry nevyhnutná. Obnova trate v úseku Žarnovica – Nová Baňa prispeje k čiastočnému zlepšeniu cestovania južnou trasou," uviedol hovorca ŽSSK. Dodal, že v tejto konkrétnej situácii prišlo k poruche aj na ich vozidle, ktorú vyšetrujú.

"Vlakom cestujem pomerne často a veľmi rád. Naposledy som takto pred niekoľkými týždňami cestoval do Trenčína, predtým do Vrútok a áno, poznám aj trasu Zvolen Bratislava. Budem rád, ak sa pridáte a pomôžete nám s vašimi odbornými postrehmi a radami. Situácia, v ktorej ste sa spolu s cestujúcimi na tejto trati ocitli, ma úprimne mrzí," reagoval v komentári pod statusom učiteľa na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal s tým, že hlavným dôvodom učiteľovho nepríjemného zážitku je fakt, že na úseku Žarnovica – Nová Baňa sa už niekoľko dní vykonávajú nevyhnutné výlukové práce.

Zároveň dodal, že táto situácia si vyžaduje pochopenie a najmä trpezlivosť zo strany cestujúcich, ale aj dostatočnú a zrozumiteľnú komunikáciu železníc smerom k cestujúcej verejnosti. "Vieme o tom a robíme aj konkrétne kroky. Za rezort dopravy finišujeme s prípravami na vznik fondu dopravnej infraštruktúry, ktorý by mal byť silným nástrojom na zlepšenie tohto stavu," uviedol ďalej šéf rezortu dopravy.