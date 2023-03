Horskí záchranári pomáhali v sobotu vo Vysokých Tatrách 27-ročnému českému skialpinistovi, ktorý si počas výstupu zo Železnej kotliny do Východnej Železnej brány spôsobil poranenie kolena. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webstránke.

Kamarát zraneného skialpinistu požiadal o pomoc v dopoludňajších hodinách. Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu vyzdvihla z heliportu v Starom Smokovci na palubu vrtuľníka dvoch záchranárov HZS a spoločne smerovali na miesto úrazu.

"Horskí záchranári boli následne pomocou palubného žeriavu vysadení pri zranenom, po vyšetrení a zafixovaní zranenej končatiny bol český skialpinista spoločne so záchranármi HZS evakuovaný z terénu," uviedla HZS. Počas medzipristátia na Popradskom plese muža preložili na palubu a transportovali do Starého Smokovca. Následne ho posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) previezla do popradskej nemocnice.