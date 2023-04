Svojskú Moniku stretnete najčastejšie v jej butiku, ktorý sídli v centre Banskej Bystrice. Je stylistkou telom i dušou a svoj život zasvätila tomu, že sa snaží pomôcť iným ženám vyzerať a najmä cítiť sa dobre. Ako sama tvrdí, každá žena môže byť krásna a najdôležitejšie je práve to, ako sama cíti.

"Celé je to o tom vnútri. Nikto nemá dokonalú postavu. Šaty ti len umocnia tvoj vnútorný pocit a ty si musíš vybrať také šaty, ktoré sú presne vhodné na tvoju postavu. Vieš prečo majú modelky dobré fotografie? Lebo ony sa tak aj cítia. Každá môže byť kráľovná. Každá. Len ty to musíš v sebe vytuningovať. Je to jednoduché - dáš si šaty, pozrieš sa na seba a povieš si: "Vyzerám perfektne, dnes som tu za modelku,". A o tomto to celé je," motivuje ostatné dámy Monika Nemčoková. Hovorí, že aj ona občas o sebe zapochybuje, no aj v tomto jej mimoriadne pomáha jej syn Kevin.

Ten ako podnikateľ pod svojou úspešnou značkou oblečenia vyvíja rôzne revolučné produkty. “Fakt je ten, že koľkokrát sa mi stáva v živote, že niečo neviem vyriešiť a zrazu sa to udeje. A v tomto je Kevin úžasný, veľakrát mi pomohol, vždy ma povzbudí. Chcela by som byť pozitívna ako je on,” hovorí s úsmevom stylistka. Jej syn zas vysvetľuje, že v živote sa vždy stane to, čo je človek schopný zvládnuť a príde to preto, že je na to pripravený.

