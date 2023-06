Bekim do Rajeckých Teplíc chodieva pravidelne. Kúpele mu pomohli postaviť sa na nohy, na ktoré ochrnul po škaredom páde v roku 2005. „Veľmi pekne ďakujem pánom majiteľom, že mi umožnili sem chodiť od roku 2007, keď ešte nikto nevedel, kto je Bekim. Ale mohol som tu rehabilitovať, pomáhali mi,“ povedal Bekim.

Ten zároveň prezradil, že majitelia kúpeľov Zdeněk a Zdenko Miškolciovci mu umožnili, stretnúť sa s jeho idolom Karlom Gottom. Jeho podobizeň mal Bekim už dávnejšie vytetovanú na stehne, ale jeho snom bolo aj sa s ním osobne stretnúť. To sa mu podarilo práve v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach.

„Bol to veľký kráľ. Mám ho vytetovaného,“ pochválil sa Bekim s tým, že sa ponáhľal do kúpeľov hneď ako sa dozvedel, že je tam jeho idol Karel Gott. So spevákom sa aj stretol a poprosil ho o jeden autogram. Ten však nebol obyčajným podpisom. Bekim sa vyzliekol do treniek a priamo na stehno, pod svoju podobizeň mu božský Kája napísal Pre Bekima Karel Gott.

S týmto zážitkom sa Bekim, ktorý je na vozíčku už od svojich šestnástich rokov pochválil aj v dokumente, ktorý mal slávnostnú premiéru práve na otvorení kúpeľnej sezóny. Bekim prezradil, že potom, ako sa mu Karel podpísal, náhlil sa rýchlo k tatérovi a ten mu podpis hneď aj zvečnil.

Bekim Aziri je bývalý profesionálny cyklista s albánskymi a macedónskymi koreňmi. V roku 2005 jeho kariéru ukončila vážna nehoda na bikrosových pretekoch v českom Přerove, kedy si zlomil pri páde štvrtý krčný a rozdrvil piaty krčný stavec. Tie zatlačili na miechu a spôsobili jeho ochrnutie.

Bekimovi nedávali lekári šancu opäť sa postaviť na nohy, on však svojou vytrvalosťou a húževnatosťou všetkých prekvapil. Na slávnostnom otvorení sezóny prezradil, že aj vďaka Rajeckým Tepliciam dokáže stáť a pár krokov aj prejsť. Pracuje však na tom, aby dosiahol ešte viac a opäť dokázal chodiť.

Na otvorení kúpeľov zahviezdila aj krásna slovenská herečka Karin Haydu, ktorá prišla ruka v ruke v sprievode svojho o 15 rokov mladšieho partnera Dávida. Tá na seba prezradila niečo, čo len málokto tušil. „Do kúpeľov som chodievala od malička, od detstva, keďže som trpela na ekzém. Takže kúpeľov som si už v detstve pobehala veľa,“ prezradila Karin.

Dodala, že po detstve mala s kúpeľmi pauzu, ale odkedy ju začali po úrazoch sužovať zdravotné problémy, objavila opäť ich čaro a zamilovala sa do Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. „To sa nedá porovnať s inými kúpeľmi. Afrodita je Afrodita a je len jedna,“ hovorí Karin.

Tá priznala, že kúpele v Rajeckých Tepliciach jej spôsobujú aj vrásky na čele. „Je tu skvelé jedlo, ja sa tu vždy tak vypapkám, že odídem s kilom až dvomi navyše,“ smeje sa herečka, ktorá nedá dopustiť na ochotný personál a prvotriedne služby.

Do Rajeckých Teplíc zavítala aj česká top modelka Simona Krainová, ktorá prezradila, že sem chodieva s manželom a deťmi aj trikrát do roka. Ďalšia úspešná česká modelka Iva Kubelková skonštatovala, že je tu druhý, ale určite nie poslednýkrát.

Čerešničkou na torte z otvorenia sezóny bola speváčka Dara Rolins, ktorá roztancovala celé kúpele. Tá predviedla v Rajeckých Tepliciach dokonale vytrénovanú superštíhlu postavu a perfektnú kondičku. Hostia boli po skončení jej vystúpenia nadšení, keď sa s nimi ochotne fotila.