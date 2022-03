Posledná rozlúčka s bývalým primátorom Rudolfom Podobom sa uskutočnila dnes (3.3.) v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. Na mestskom úrade je vyvesená na jeho počesť čierna zástava a vedenie mesta vyjadruje hlbokú a úprimnú sústrasť rodine a blízkym. "Česť jeho pamiatke!," napísalo mesto na svojej stránke.

Ako informuje portál www.handlova.sk, Rudolf Podoba prežil celý život v Handlovej. Maturoval na miestnej Strednej priemyselnej škole odbor energetika a v roku 2002 s vyznamenaním a cenou rektora Technickej univerzity v Košiciach, ukončil vysokoškolské štúdium na Baníckej fakulte. Celý jeho profesijný život bol spojený od roku 1983 s Baňou Handlová, kde prešiel rôznymi technickými funkciami, bol záchranárom a zastával tiež funkciu riaditeľa.

Rudolf Podoba. Zdroj: www.handlova.sk

"Vstup Rudolfa Podobu do verejného života je úzko spätý so spoločenskými a politickými zmenami po roku 1989. V samospráve mesta Handlová začal pôsobiť hneď od začiatku jej vzniku v roku 1990. Vtedy ho obyvatelia mesta Handlová zvolili v prvých slobodných komunálnych voľbách za poslanca mestského zastupiteľstva ako historicky najmladšieho. Ako najmladší poslanec pôsobil až do roku 2002. V handlovskej samospráve pôsobil 5 volebných období. V roku 2007, po doplňujúcich voľbách z 19. mája 2007, bol zvolený za primátora mesta Handlová a sľub zložil 1. júna 2007. Funkciu primátora zastával do novembra 2018," uvádza sa na stránke mesta.

Bol členom politickej strany Smer – SD. Nikdy nezmenil členstvo, bol verný svojim zásadám, mravnosti, poctivosti a sociálno-demokratickým postojom. Od roku 1986 bol ženatý a s manželkou Evou majú dve dcéry. Ako bývalý aktívny hráč futbalu a basketbalu vo voľnom čase cvičil fitnes, venoval sa športovému potápaniu a chovu vtáctva.