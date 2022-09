Milan zo Sobraniec a Tadeáš z Prahy od vypuknutia vojny na Ukrajine hľadali cesty pomáhať. Prišli do Uble ako dobrovoľníci a nezastavili sa na slovenských hraniciach. Spoločnými silami vybudovali krízové centrum v Zakarpatskej Ukrajine.

Ruská invázia na Ukrajinu je prebiehajúci vojenský konflikt, ktorý začal v ranných hodinách 24. februára 2022. Za ten takmer polrok z Ukrajiny utieklo takmer 5 miliónov ľudí. Tadeáš Dvořák s Milanom Šabakom sa rozhodli pomáhať od samého začiatku.

Milan Šabak to mal zo Sobraniec blízko. Tadeáš pricestoval až z Prahy. Pokúšal sa síce prihlásiť ako dobrovoľník na ukrajinskej ambasáde v Prahe, ale odtiaľ sa mu nik neozval. "Povedal by som, že to bolo, pretože za sebou nemám žiadny výcvik a ani armádne skúsenosti. Tak som sa rozhodol, že budem pomáhať inak," hovorí o prvotných krokoch Tadeáš Dvořák.

Došiel do Uble sedem dní po vypuknutí vojny za dlhoročným priateľom Matuošom Bláhom. Jeho spolok má veľký sklad v Sobranciach na Slovensku a tiež sklad v Ukrajinskom meste Buchach. "Najďalej som bol v Buche pár dní po tom, čo sa odtiaľ stiahli ruské jednotky" spomína Tadeáš.

Objavil množstvo vnútorne vysídlených detí. Ich strádanie primälo Tadeáša s Milanom, aby začali konať. "Zohnali sme s Milanom športové vybavenie a výtvarné potreby a spoločne vyrazili do dediny Velký Rakovets, kde nám poskytli zázemie. Odttiaľ sme vyrážali do ostatných dedín a miest kde sme sa venovali deťom, prevažne sme športovali, podnikali malé výlety a umožňovali deťom maľovať, čo je pre ne určitý spôsob art terapie," hovorí bývalý pražský podnikateľ.

Po čase si uvedomili, že by bolo dobré mať vlastné centrum. "Niekoľko dní na to som sa stretol s riaditeľom školy v dedine Imstychovo. Ten nás zaviedol za otcom Polikarpom, ktorý je predstavený mních v Imstychovskom kláštore, ktorý nám umožnil také centrum zriadiť v bývalej internátnej škole, ktorá je na pôde kláštora," opisuje založenia centra Tadeáš Dvořák.

Imstychovo sa nachádza v Zakarpatskej Ukrajine neďaleko rumunských hraníc. Zdroj: screenshot Google maps

"Celé zariadenie sme museli uviesť do prevádzky. Bolo dva roky zatvorené a dalo by sa povedať, že v určitých ohľadoch nefunkčné na takú prevádzku a tak sme sa s hŕstkou dobrovoľníkov pustili do práce. Celé zariadenie sme vypratali a zohnali nevyhnutné vybavenie," opisuje vznik centra Tadeáš.

Spojili sa s ukrajinským červeným krížom, ktorý im poslal deti z Charkova. 30 detí, niekoľko matiek a športoví inštruktori, ktorí sa im venovali. "Žádnych mužov, okrem dvoch inštruktorov tu nemáme. Boli u nás dva turnusy. Jeden tri týždne a jeden štyri týždne. Nebolo možné tu deti udržať, pretože ich rodičia chceli mať u seba, i keď som im navrhoval, že tu s nimi môžu byť tiež, alebo ich chodiť aspoň navštevovať, ak majú potrebu byť v Charkove kde je to nebezpečné, ale bohužiaľ s tým nešlo nič robiť," neskrýva ťažkosti Tadeáš.

