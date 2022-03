Jedným z cieľov obnovy a novej éry národnej kultúrnej pamiatky (NK) hradu Krásna Hôrka je nastaviť udržateľný systém jej pravidelnej základnej údržby, ktorá zamedzí riziku výraznejších poškodení a následných nevyhnutných nákladných sanácií. Uviedol to generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis. Objasňuje, že pravidelná údržba by mala byť jednou z účelových položiek, na ktoré sa využijú príjmy z návštevnosti kultúrnej pamiatky.

"Časť z týchto prostriedkov, približne 10 až 15 percent chceme využiť nielen na samotnú prevádzku hradu, ale aj na jeho bežnú údržbu tak, aby sme hrad udržali bez potreby vážnejších zásahov najbližších 50 rokov od obnovy," vysvetlil. Predpokladá, že po opätovnom sprístupnení hradu pre verejnosť by sa postupne príjem plynúci z návštevnosti ikonického miesta mohol pohybovať v rozmedzí 1,5 až 2 milióny eur ročne.

Predpokladaný harmonogram obnovy národnej kultúrnej pamiatky v prípade plynulého priebehu verejného obstarávania a následných prác ráta s tým, že dolný hrad, časť stredného hradu a stavby podhradia majú byť sprístupnené do konca roka 2023. V poslednej fáze má následne byť dokončená aj obnova horného hradu. Proces sa v súčasnosti dostal do fázy vyhodnocovania ponúk vo verejnom obstarávaní, do súťaže sa prihlásili piati záujemcovia.

Zámerom plánovanej obnovy je zachovať originálne historické konštrukcie a ochrániť autenticitu objektu. Obnova má preto zbaviť hradný komplex nevhodných úprav a zásahov z minulosti a prinavrátiť zlikvidované prvky tradičnými remeselnými postupmi. SNM deklaruje, že plánovaná obnova má zaistiť nielen estetický výsledok, ale zohľadní aj všetky požiadavky na návštevu moderného múzea 21. storočia, vrátane zázemia a komfortu pre návštevníkov. Na komplexnú obnovu dolného, stredného a horného hradu plus podhradia vyčlenila vláda takmer 35 miliónov eur.