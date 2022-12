Do vianočných sviatkov zostáva už len 9 dní a ľudia sa začínajú zaujímať, či sa tento rok dočkáme na Vianoce konečne aj snehu. Na presnú predpoveď počasia si budeme musieť ešte nejaký čas počkať, no meteorológovia už zverejnili prvé odhady.

Čaká nás posledný predsviatočný víkend a ľudia si už plánujú program na nasledujúci – vianočný. Rozprávkové zasnežené Vianoce sme si posledné roky veľmi neužili, ako to zatiaľ vyzerá s tohtoročnými?

„Predpoveď na Vianoce je ešte zaťažená istými pochybnosťami, avšak už vieme, čo nás čaká do Vianoc, a z meteorologického hľadiska to bude skutočne ,chaos’,” informovali meteorológovia z portálu imeteo.sk.

Z teplého vzduchu sa budeme podľa nich dostávať do veľmi chladného a zasa naopak. „V utorok 20. decembra sa očakáva prudký obrat v počasí a oteplí sa. Teploty pôjdu opäť nad nulu a sneh sa bude topiť. Dva najpoužívanejšie numerické modely v Európe, a to model ECMWF a GFS, už črtajú očakávaný vývoj počasia. Obidva modely sa zhodujú na tom, že sa vpád chladnej vzduchovej hmoty od severu neočakáva, a to je pomerne zásadné konštatovanie,” prekvapili. Vyzerá to teda tak, že ani tento rok to Vianoce na snehu nebudú.

„Najpravdepodobnejšie budeme vystavení západnému až severozápadnému prúdeniu. To býva vlhké, a teda bohaté na zrážky, no veľká premenná sú teploty. Vzduchová hmota z týchto smerov môže byť aj teplá, ak k nám bude prúdiť od západu, ale aj chladnejšia, ak k nám bude prúdiť viac zo severozápadu až severu,” dodali.

„V každom prípade, pri denných teplotách sa dá usudzovať, že je takmer vylúčené, že počas Vianoc nás čakajú celodenné mrazy. V Bratislave, v Žiline a v Košiciach by sa mala denná teplota pohybovať od 0 do +5 °C. Počas Vianoc sa tak neočakáva celodenný mráz a najpravdepodobnejšie je to, že zažijeme odmäk,” nepotešili meteorológovia. Druhým dychom dodali, že síce bude pršať a zrážky by mohli byť aj snehové, no pri denných plusových teplotách je to veľmi málo pravdepodobné.

