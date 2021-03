Z funkcie riaditeľa bratislavského mestského pohrebníctva Marianum som odišiel sám, pretože som nebol ochotný podľahnúť tlaku, aby som zrušil poplatky za manipuláciu so zosnulými, ktorí boli pozitívni na ochorenie COVID-19.

Uviedol to doterajší šéf pohrebníctva Marianum Boris Šramko. Tvrdí, že umývanie, úprava či obliekanie zosnulých, ktorí mali COVID-19, je podnikateľskou činnosťou pohrebníctva a nie služba vo verejnom záujme, preto nie je možné takúto komerčnú službu financovať z verejných zdrojov. Bolo by to podľa neho porušovaním zákona.

Poplatok pohrebníctva Marianum nebol podľa Šramka až tak neprimerane vysoký, ako to bolo medializované, pretože vie o pohrebníctvach, kde sa takéto ceny hýbu v tisícoch. Nájdu sa podľa neho aj mestá, kde nie je pohrebná služba ochotná zosnulého, ktorý mal COVID-19, umyť či obliecť.

Vakcíny využil pre seba a administratívne pracovníčky

Bývalý riaditeľ bratislavského pohrebníctva Marianum si účtoval za pohreby zosnulých na covid extrémne vysoké sumy, ktoré nezodpovedali skutočnosti. Okrem toho, tri vakcíny, ktoré pohrebníctvo dostalo pre najviac exponovaných zamestnancov, využil pre seba a dve administratívne pracovníčky.

V poplatku boli zahrnuté aj iné služby

"Dva poplatky za vývoz zosnulého a za obliekanie i úpravu zosnulého sa u nás hýbali na úrovni 443 eur. Na požiadavku magistrátu som tieto poplatky obratom znížil a sú dokopy na úrovni okolo 280 eur," uviedol Šramko.

V poplatku sú však podľa neho zahrnuté ochranné obleky pre zamestnancov, ktorí manipulujú so zosnulým, pre pracovníčku vykonávajúcu úpravu tváre zosnulého, pre upratovačku, prostriedky na dezinfekciu či príplatok pre zamestnancov za výkon rizikovej práce v infekčnom prostredí.

Šramko odmieta tvrdenia, že ochranné opatrenia nastavili nad rámec. Poukazuje na vysúťaženú zdravotnú službu, ktorá pohrebníctvu vzhľadom na pandémiu vypracovala postupy, ktoré musí Marianum a zamestnanci dodržiavať, aby boli chránení. "Nebolo to rozhodnutie od stola riaditeľa, že budete mať takéto rúško a také rukavice či oblek. Sú to určené predpisy, ktoré sme povinní dodržať," deklaruje.

Článok pokračuje na ďalšej strane.