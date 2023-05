Spomínate si ešte na bývalú partnerku Borisa Kollára Martinu Sabbatini Štofaníkovú, s ktorou má syna Šimona Heliodora? Z nevýraznej blondínky je dnes sexica, ktorá na sociálnej sieti prezentuje svoj luxusný život. Pozrite na ňu, dnes by ste ju ani nespoznali!

Martinu Sabbatini Štofaníkovú mnohí poznajú vďaka jej 6-ročnému vzťahu so slovenským tenistom Dominikom Hrbatým. Hoci dvojica spolu chodila niekoľko rokov a podľa dostupných informácií plánovali aj svadbu, všetko sa zmenilo a v roku 2007 sa rozišli. O dva roky neskôr sa spoznala s milionárom Borisom Kollárom a ako 28-ročná mu porodila dieťa - Šimona Heliodora, ktorý má dnes už14-rokov.

FOTOGRAFIE SEXI MARTINY SI POZRTIE VO FOTOGALÉRII:

Vzťah s Borisom neľutuje. ,,Neľutujem, mám krásne dieťa, sú v ňom Borisove gény. Som mu vďačná za to, že mi doprial stať sa mamou. Veľa žien má problém otehotnieť. Žijú síce v harmonickom vzťahu, no chýba im dieťa. Ja mám krásneho syna, z ktorého mám radosť. Je zmyslom môjho života bez ohľadu na to, či v mojom živote bude alebo nebude chlap. Vždy tam bude môj syn, ktorý vzišiel zo mňa a z lásky. Neľutujem nič. Všetko, čo sa mi v živote stalo, ma niekam posunulo,” povedala nám ešte v roku 2014.

Neskôr, na dovolenke v Miami, padla do oka juhoafrickému golfistovi Rorymu Sabbatinimu (47), s ktorým je dodnes a spolu žijú svoj americký sen. Nedávno si totiž kúpili prepychový dom v jednej z najbohatších oblastí na Floride.