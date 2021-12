Brúsite si zuby na predvianočnú lyžovačku? Pozrite si, kam sa oplatí ísť!

Na predvianočnú lyžovačku pozýva okolo 25 zimných areálov. Zimné športy sa sústreďujú skôr do vyšších polôh, hlavne do oblasti Tatier, kde sú momentálne najlepšie snehové podmienky. Pondelkové (20. 12.) veterné počasie prinieslo do vysokohorských lokalít aj nové centimetre prachového snehu.