Do bratislavských domácností pribudne hnedá NÁDOBA navyše. Načo bude slúžiť?

Rok po zavedení zberu kuchynského bioodpadu sa do triedenia zapája aj Bratislava. Spoločnosť OLO v spolupráci s mestom začala rozdávať hnedé koše do domácností jednotlivým mestským častiam. Do konca budúceho roka by mala mať hnedý kôš každá domácnosť v hlavnom meste.