Župan Juraj Droba poklepal základný kameň dvoch takýchto nových stavieb v Bratislavskom samosprávnom kraji - v Rači a v Modre

Deinštitucionalizácia je krokom vpred v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Bratislavská župa sa dlhodobo na tento proces pripravovala a je jednou z prvých na Slovensku, ktorá prenáša víziu do reality. „ Vyčlenili sme z vlastného rozpočtu pol milióna eur, ktoré išli na nákup nehnuteľností. Je to síce finančne a kapacitne náročné, ale plánujeme v tom pokračovať aj pri ďalších župných zariadeniach. Klienti budú mať nielen komfortné bývanie v prirodzenejšom prostredí, ale aj kvalitnejšie sociálne služby,” vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Zástupcovia BSK i partnerských inštitúcií dnes slávnostne poklepali základný kameň budúcich zariadení sociálnych Zdroj: BSK

Zástupcovia BSK i partnerských inštitúcií dnes slávnostne poklepali základný kameň budúcich zariadení sociálnych služieb BSK. Celý proces by mal trvať dva roky a v praxi to bude znamenať osobnejší kontakt a prístup ku klientom v menších komunitách.

Deinštitucionalizácia znamená nahradenie kapacitne veľkých domovov sociálnych služieb malými komunitami prijímateľov sociálnych služieb. Tie budú rešpektovať ich individuálne potreby a zároveň budú prirodzenou súčasťou väzieb a sociálnych vzťahov v ich prirodzenom prostredí.

Zmena prostredia, prístupu a prijatia

Prináša to plynulú zmenu troch princípov – prostredia, prístupu a prijatia. Prostredia preto, lebo klienti budú mať viac životného priestoru. Prístupu samých seba k životu. Oni sami sa budú rozhodovať, kedy budú oddychovať alebo raňajkovať, nie podľa daného plánu zariadenia. „Potom je tu prijatie klientov spoločnosťou, nakoľko ich viac začleníme do komunity. Všetko bude pod drobnohľadom profesionálov, takže sociálna a zdravotná starostlivosť bude zabezpečená v plnej miere, ale klienti budú samostatnejší a viac zainteresovaní do komunitného života,“priblížila riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan.

Článok pokračuje na ďalšej strane