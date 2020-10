Starostu bratislavskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého minulý týždeň polícia obvinila zo zneužívania právomoci a na tri dni ho zavreli do policajnej cely, kým súd nariadil jeho stíhanie na slobode. Dnes musel prísť pred súd znova.

Bratislavská krajská kriminálna polícia zadržala Kusého vo štvrtok 1. októbra. Policajný vyšetrovateľ ho obvinil zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a až do nedele ho nechali v cele predbežného zadržania.

V nedeľu sudca pre prípravné konanie rozhodol, že starosta nepôjde do väzby a prepustil ho a stíhaný je na slobode.

Prokurátor však podal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť. Rozhodnutie tak nie je právoplatné a zaoberať sa ním bude dnes Krajský súd v Bratislave.

Ešte predtým, ako Kusý vošiel do justičného paláca, stihol nám povedať pár viet: „V nedeľu ma sudca po niekoľkohodinovom výsluchu prepustil s tým, že zamietol všetky body obžaloby, v ktorej ma prokurátor viní z toho, že som si dovolil zamietnuť niekoľko developerských projektov. Sudca uznal, že za názor nie je možné nikoho postihovať. Teda aspoň v krajinách, ktoré sa označujú ako demokratické. Prokurátor sa okamžite odvolal. Preto teraz pokračujeme na krajskom súde, kde bude zasadať senát a ten s konečnou platnosťou rozhodne, či do konania súdu, ktorý ma čaká, budem na slobode alebo vo väzbe,“vysvetlil Kusý, na ktorom bolo vidieť, že mu vôbec nie je jedno, že sa môže stať, že sa znova ocitne vo väzbe, kde minulý týždeň strávil tri desivé dni a noci. „Držte mi palce! Ďakujem!“stihol ešte dodať a vošiel do budovy, kde sídli Krajský súd v Bratislave.

Obvinenie sa má podľa hovorcu bratislavského Nového Mesta Mareka Tettingera týkať troch developerských projektov, ktoré majú byť podľa mestskej časti v rozpore s územným plánom.

Kusý deklaroval, že vo veciach, v ktorých je obvinený, konal v súlade so zákonom a je presvedčený, že predmetné stavby by nemali stáť v takej podobe, ako sú navrhnuté. Tvrdí, že jeho konaním nechcel nikoho cielene poškodiť.