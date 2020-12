Matúš Vallo v rozhovore:

priznáva, čo vo funkcii nezvládol

vysvetľuje vzťah k developerom

objasňuje, prečo na magistráte narástol počet pracovníkov

jeho slávny dedko bol minister, chce ním byť aj on?

prvý raz otvorene o ďalšej kandidatúre

Máte za sebou polovicu funkčného obdobia, na čo ste najviac pyšný?

- O úspechoch nemôžem hovoriť sám, to nechám na ľudí, nech povedia, či sa im niečo páči alebo nie. Teší ma však, že sa nám podarilo začať rekonštrukciu kúpeľov Grössling. A za osobný úspech považujem, že sa mi podarilo prehovoriť a nadchnúť úžasnú skupinu ľudí, ktorí v tom idú so mnou. Teším sa, že som ich zapojil do práce pre mesto. Pre Bratislavu teraz robí jeden z najlepších tímov, aký tu kedy bol. Sú to zanietení ľudia, ktorí pre mesto žijú.

A čo sa vám nedarí?

- Určite meškáme s cyklotrasami. Žiaľ, po príchode sme našli na stole nula projektov, takže oddelenie cyklotrás sme budovali od začiatku. Pýtal som sa primátora Trnavy, ktorý je v tomto smere šampión, po akom čase začal stavať prvé cyklotrasy a ten mi povedal, že dva-tri roky od nástupu do funkcie. Verím teda, že sa nám podarí stavať cyklotrasy vo väčšom a čo najskôr. .

Koľko kilometrov plánujete vybudovať do konca volebného obdobia?

– Vo volebnom sľube som mal 24 kilometrov, verím, že to splníme.

Kritici vám vyčítajú, že na magistráte máte viac ľudí, ako predchádzajúci primátor...

- Je to pravda, ale dôvodom je, že sme založili vlastný komunálny podnik, ktorý má dnes 51 ľudí čistiacich Bratislavu. Predtým sa tieto služby kompletne prenajímali. Sedem dní v týždni a 24 hodín denne máme k dispozícii ľudí, ktorí môžu opraviť, vyčistiť, urobiť drobnú stavbu. Je to rýchle a nemusíme za to platiť. Ďalší zamestnanci navyše sú v Metropolitnom inštitúte Bratislavy (MIB), ktorý má za sebou napríklad aj súťaž na rekonštrukciu kúpeľov Grössling. Okrem toho sme založili oddelenie dát a analýz, niečo, čo tu doteraz nebolo. Projekt open data portálu práve získal ocenenie najväčšej IT konferencie na Slovensku ITAPA ako Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Tam samozrejme tiež pribudli noví zamestnanci, ale vieme odôvodniť každé jedno miesto, ktoré tu je.

Hlavné mesto stále prežíva stavbársky boom, ktorý developerský projekt považujete za najlepší, je aj taký, ktorý vás sklamal?

- K tomu sa radšej nevyjadrím, lebo 15 rokov som robil architekta, ale teraz som primátor, preto si svoj odborný názor, čo sa mi páči a čo nie, nechávam do poslednej chvíle pre seba.

Ako vidíte ďalšiu výstavbu hlavného mesta?

- Jeden z mojich nosných projektov sú verejné priestory. Často hovorím, že Bratislavčania budú vtedy hrdí na svoje mesto a budú sa v ňom cítiť vtedy dobre, keď vyjdú na ulicu a uvidia čisté pekné mesto. Verejný priestor preto musí byť kvalitný.

Máte na to prostriedky?

- Použijeme na to peniaze, ktoré sme získali zvýšením dane z nehnuteľností, čo bolo približne 13 miliónov. Chcem, aby tieto peniaze išli do niečoho, čo všetci uvidia a to sú predovšetkým verejné priestory. Aby ľudia videli za čo platia.

Podľa čoho vyberáte, ktoré priestory dostanú novú podobu?

- Architekti z MIB-u obišli starostov a pýtali sa, kde treba v ich mestskej časti investovať do verejných priestorov. Máme už 30-40 projektov, na ktorých začneme robiť budúci rok.

Máte nejaké vzory?

- V 90. rokoch mnohé španielske mestá využili európske peniaze na pretváranie verejných priestorov a centier. Dobrých príkladov je však veľa, od New Yorku až po Brno.

Dívate sa na projekty viac ako primátor alebo viac ako architekt?

- Chcem, aby mesto dostávalo kvalitné a pekné stavby, ale z pohľadu primátora ide hlavne o to, či stavby dodržujú všetky pravidlá.

Popri bytoch a kanceláriách sú dôležité aj miesta na relax. Môžeme sa tešiť na zelenšiu Bratislavu?

- Áno. Spustili sme napríklad projekt 10 000 stromov, ktorý má pomôcť systematickej obnove a udržateľnosti drevín v meste.

Tvrdia o vás, že z mesta chcete vyhnať autá...

- Určite nie. Je veľa ľudí, ktorí potrebujú k životu auto. Tiež ho občas používam, aj keď do práce chodím väčšinou na bicykli. Bratislavčanom však chceme ponúknuť kvalitné alternatívy – bezpečný pohyb na chodníkoch, bicykle, kvalitnú MHD - aby si jedného dňa mohli povedať, že auto nebudú používať.

Aké?

- Určite bezpečný peší pohyb, aby sa nebáli, že ich na chodníku zrazí auto alebo že mamičky s kočíkmi budú obchádzať autá zaparkované na chodníkoch. Druhá ponuka je kvalitný cyklopohyb. Bratislava je mesto s dobrou klímou počas väčšiny roka, len chýbajú cyklotrasy a na tom pracujeme. Dôležitá je samozrejme aj mestská hromadná doprava. V roku 2004 bolo v Bratislave registrovaných 165-tisíc áut, v roku 2019 to bolo už vyše 311-tisíc, ale cesty sa nenafúkli.

Aké vidíte riešenie?

- Stále tie isté. Autá pribúdajú a pribúdajú aj minúty strávené v zápche. Zmení sa to, až kým sa niektorí ľudia nerozhodnú presedlať na mestskú hromadnú dopravu.

Kedy sa to stane?

- Keď budú ľudia v MHD jazdiť rýchlejšie, bezpečne a v čistom. Od začiatku robíme na tom, aby sa tak stalo. Do konca roku 2022 budeme mať vo všetkých perspektívnych prostriedkoch MHD namontované kamery a klimatizáciu, vynecháme len vozy, ktoré sú na konci životnosti. Už dnes ide električka z Rače aj z Dúbravky každé 2 minúty. Pracujeme na tom, nech električka má prednosť na križovatkách, aby stála len na zastávkach. Robíme aj nové BUS-pruhy.

Pandémia pribrzdila aj Vianoce. Aký ste mali pocit, keď ste museli zrušiť tradičné Vianočné trhy, prípadne o koľko peňazí tým mesto prišlo?

- Pri trhoch nešlo len o to, aby mesto zarobilo. Aj minulý rok sme znížili ceny za prenájom stánkov, len aby sme dostali lepšiu kvalitu. V súťaži o prenájom stánkov mala napríklad vyššiu bodovú hodnotu kvalitná ponuka daného stánku, ktorú sme hľadali, ako cena. Navyše veľa peňazí sme investovali do čistoty. Na trhy sme mali veľmi pozitívne ohlasy a tešili sme sa, že tento rok ich spravíme ešte lepšie. Preto sme ich zrušili s veľkou ľútosťou, ale vieme, prečo to robíme. Ja chcem, aby všetci boli zdraví a verím, že budúcoročné trhy si už užijeme.

Ako hodnotíte boj s koronavírusom?

- Prvé kolo sme zvládli výborne, teraz je to horšie. Druhá vlna je ťažšia a ja sa chcem poďakovať ľuďom, že sú zodpovední a nosia rúška.

Vy ste primátor, váš dedko Miroslav Válek bol kedysi ministrom kultúry. Ako si ho pamätáte?

- Na deda myslievam, často sa o ňom doma bavíme. Ako rodina sme ocenili aj krásny dokument o ňom, ktorý vznikol pred dvomi rokmi. Strašne by som bol zvedavý na to, čo by mi povedal na to, že som primátor.

Viete si predstaviť, že by ste boli ministrom ako on?

- Nie, nie.

Vnímali ste vôbec v detstve, že dedko je ministrom?

- Vôbec nie. Vo funkcii skončil už v roku 1988, ale ja som ho vždy vnímal ako básnika. Dodnes mám doma jeho zápisník, kde si rukou písal niektoré básne.

Ktorú máte najradšej?

- Jablko

A ktorú jeho zhudobnenú báseň považujete za najvydarenejšiu?

- Mám rád Žbirkovu Jesennú lásku. Fantasticky urobená klasika.

Priniesli ste si do primátorskej kancelárie aj nejakú osobnú vec? Napríklad pre šťastie?

- Na stene mám citát Nelsona Mandelu: Zdá sa to nemožné, až kým sa to nestane.

Držíte sa toho?

- To je základ. Veľa ľudí sa potom čuduje, že sa nám podarilo splniť niektoré nemožné veci...

Čo napríklad?

- Povedzme to, že sme oslobodili mestské firmy od ľudí, ktorí z nich ťahali peniaze.

Stretli ste sa za dva roky primátorovania s bývalými primátormi?

- Raz s Ivom Nesrovnalom a raz s prechádzajúcim primátorom Milanom Ftáčnikom. Inak nie.

Komunálna politika sa často vníma ako vstup do veľkej politiky. Nerozmýšľate nad ňou?

- Nie, nerozmýšľam. Naplno sa venujem Bratislave.

Už ste sa rozhodli, či o dva roky budete znovu kandidovať?

- Začali sme veci, ktoré majú presah na štyri aj osem rokov a našou ambíciou je dotiahnuť ich do úspešného výsledku… Na túto otázku je ťažké odpovedať jednoznačne. Súčasná práca ma však napĺňa, baví a navyše robím so skvelými ľuďmi.

Vallove naj Najobľúbenejšie jedlo: Hocičo s makom, som milovník maku a odborník na makové koláče, sám si ich aj pečiem. Moravské makové koláče sú pre mňa naj pochúťkou. Najobľúbenejšia vec: Španielska gitara. Je krásna, pre mňa relax a najnovšie ma jedenapolročný syn každý večer núti, aby som mu zahral. Hobby: Skupina Para, kde hrám od roku 1995 na basgitaru.