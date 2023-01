Nová Toyota Hilux je určená na riešenie krízových situácií v uliciach mesta, ale aj v ťažšie dostupnom teréne. Obsahuje špeciálnu výbavu, ťažné a aj navíjacie zariadenie. Mestskí policajti v Bratislave ho dostali v decembri.

Auto je pridelené k útvaru zásahovej jednotky a kynológie, pričom sa bude využívať napríklad pri prírodných katastrofách, kritických športových zápasoch, protestoch, keď bude nepriaznivé počasie či do terénneho prostredia.

"V kufri je špeciálna výbava, ktorú nemá žiadna iná hliadka. Ide o nočné videnie, reflektory, endoskopickú kameru či dokonca prístrešok," vysvetľuje hovorca mestskej polície Peter Borko. Okrem toho má i helmu, nosič s balistickými plátmi, plachtu, ktorá slúži ako nosidlá, chemické svetlo, čelovky a lekárničku na vážnejšie zranenia.

Vo výbave tohto auta sme našli aj baranidlo, ktoré nás najviac zaujalo. Využiť sa dá v situáciách, kedy by sa policajti potrebovali dostať do nejakého uzatvoreného priestoru a situácia by nezniesla odklad. Napríklad v ohrození života. Vedeli ste, že v súčasnosti sa už vyrábajú menšie, ktoré vážia do pätnásť kíl a manipuluje s ním len jeden človek?

Auto samozrejme obsahuje i vyslobodzovaciu techniku, ktorá bude slúžiť napríklad pri vyberaní vodičov z áut po nehode. "Výbava tohto auta sa postupne rozširuje. V pláne je aj nafukovací motorový čln," hovorí Borko.

Mestskí policajti už auto použili viackrát. Napríklad pri kontrole spoločných nebytových priestorov v Pentagone, kedy mohli potrebovať kliešte, svetlá alebo ďalšiu techniku. "Mali sme ho aj pri kontrole objektov na Zlatých Pieskoch, kde mohlo dôjsť k nepredvídateľným okolnostiam, napríklad by bolo potrebné odniesť zranenú osobu na nosidlách," uzatvára Borko.

