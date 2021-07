Ako vysvetlil jeden z dvojice potápačov Peter, trosky z minulého roka pochádzali priamo z miesta dopadu. „Kus nájdený začiatkom tohto týždňa však odpadol z trupu, keď ho ťahali tankom von z vody. Súdime tak z miesta lokalizácie, ktoré bolo ďalej od miesta dopadu a na spojnici miesta dopadu a miesta na brehu z ktorého ťahali trup von z vody. Takmer 45 rokov bol pod hladinou a teraz sa opäť dostal na suchú zem,“ vysvetlil Peter.

Podľa jeho slov, diel, ako aj ostatné nájdené veci by nemali skončiť na smetisku. „Pokúsime sa ho umiestniť napríklad do niektorého z múzeí. Toto letecké nešťastie patrí k najväčším na území Československa, je totiž neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy, jej histórie a je dôležité, že sa to dostane do rúk ľuďom, ktorí týmto príbehom žijú, s úctou a pietou ju dávajú do pozornosti, aby sme nezabudli na túto tragickú udalosť,“ dodal Peter.

Takmer 45 rokov po páde Iljušina Il-18B sa podarilo dvojici potápačov vytiahnuť ďalšie časti havarovaného lietadla. Zdroj: Peter Kubicka

Iljušin letiaci z Prahy spadol do vĺn Zlatých pieskov 28. júla 1976. Išlo o najtragickejšiu leteckú nehodu ČSA na území Československa, pri ktorej zahynulo 76 osôb. Bola to posledná z veľkých leteckých katastrôf, ktoré postihli túto spoločnosť v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Len pre upresnenie, najviac obetí priniesol náraz lietadla ČSA č. 540 neďaleko sýrskeho Damasku, pri ktorom 20. augusta 1975 zahynulo 126 osôb.

Lietadlo štartovalo z letiska Praha-Ruzyně o 8.52 h. Na palube bolo 69 platiacich cestujúcich, štyria spolucestujúci (zamestnanci ČSA), štvorčlenná posádka a dvaja palubní sprievodcovia - celkom 79 osôb.

Medzi cestujúcimi mal byť aj spevák Pavol Hammel. Ten sa však večer pred letom "spoločensky" unavil a let zmeškal, čo mu zachránilo život.

V predvečer kritického dňa sa lietadlo vrátilo z Tunisu, pričom posádka do knihy závad uviedla chybné preblikávanie na motore č. 4. Keďže na zemi sa porucha neprejavila a ani sa ju nepodarilo nijako vyvolať, letel v osudné ráno v kokpite stroja aj mechanik, aby pozoroval, či sa chyba opakovane vyskytne, prípadne identifikoval jej príčinu.

Po prvých problémoch mal pilot požiadať o núdzové pristátie v Brne. Veža ho však odmietla, pretože na letisku vraj bola vietnamská delegácia. Pomoc síce malo ponúknuť aj viedenské letisko, to však vraj československé úrady zamietli...

Problém nastal, keď sa ukázalo, že je lietadlo o 300 metrov vyššie, než predpokladal dispečer. Posádka začala prudko klesať – rýchlejšie, než bolo povolené. Stroj zostupoval o 22 metrov za sekundu namiesto povolených pätnástich, dosiahol pritom rýchlosť až 435 kilometrov za hodinu (limit bol 270 km/h). "Pri týchto brzdných manévroch systém lietadla automaticky vyradil jeden z motorov, konkrétne motor číslo 3. Posádka mala tlačidlom potvrdiť vypnutie motora, no omylom stlačila vedľajšie tlačidlo motora číslo 4, čím ho tiež vypla," povedal David Púchovský, autor knihy katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.

Lietadlo s dvoma nefunkčnými motormi na jednom krídle sa nachádzalo v 30-metrovej výške nad prahom pristávacej dráhy. "Je to ešte stále pomerne vysoko, ale pilot by mal v takej situácii lietadlo jednoducho ´položiť´ na zem. Možno by sa niekomu niečo stalo, ale všetci by to boli prežili. Nasledovalo však ďalšie chybné rozhodnutie, keď sa pilot rozhodol zopakovať okruh a pristáť znovu," vysvetlil Púchovský.

"V okamihu, keď ešte lietadlo nemalo dostatočnú výšku ani rýchlosť, sa palubný mechanik rozhodol z nepochopiteľných dôvodov nasadiť vypnutý štvrtý motor. Listy vrtule vyvolali odpor vzduchu a lietadlo spadlo," doplnil Púchovský.

Stroj dopadol na hladinu Zlatých pieskov o 9.38 h, v čase, keď sa tam nachádzali stovky kúpajúcich rekreantov. Po náraze o vodnú hladinu sa oddelili krídla, trup sa rozlomil na dve časti, predná časť klesla ku dnu a zadná časť plávala a vyčnievala koncom chvostovej časti nad hladinou.

Nehodu prežilo niekoľko zranených cestujúcich. Tí však nevedeli opustiť lietadlo, ktoré malo dvere ponorené pod hladinou. Búchaním a volaním sa im podarilo pripútať pozornosť a záchranári najprv sekerami a neskôr motorovou pílou vyrezali do trupu otvor, ktorým vyslobodili štyroch cestujúcich. Údajne vyplávali ešte ďalší dvaja cestujúci z ponorených častí. Definitívne prežili traja cestujúci (občas sa uvádza, že dvaja) - dvaja Pražania a jeden Francúz. Trup o 15.20 h zmizol celý pod hladinou a žiadneho živého človeka už potápači nenašli.

