Bratislava – Konečne po dlhých rokoch sa obyvatelia hlavného mesta a turisti dočkali otvorenia unikátnej Kochovej záhrady. Nájdete ju v bratislavskom Starom Meste nad Palisádami, vchod do záhrady je z hornej časti, od Bartoňovej ulice.

Kochova záhrada vznikla zarovno s Kochovým sanatóriom popri starej vinohradníckej ceste. Doktor Karol Koch dal sanatórium postaviť v rokoch 1929-1930. Celý areál je historicky chránená pamiatka. Sanatórium sa radí medzi najlepšie diela funkcionalizmu a bol najmodernejším sanatóriom medzivojnového Československa. Kochova záhrada vznikla v rokoch 1930-1932 na miestach pôvodného vinohradu.

"Od kedy sa pamätám Kochova záhrada, tajomný kus zelene priamo uprostred mesta, chátrala za zamknutými bránami. Prečo? Záhada. Som preto veľmi rád, že sme sa rozhodli osud Kochovej záhrady zobrať do vlastných rúk," napísal k otvoreniu Matúš Vallo.

Kochovu záhradu nájdete v bratislavskom Starom Meste nad Palisádami. Jedná sa o kopcovitý terén a tak aj záhrada sa nachádza uprostred kopca, na Hradných vŕškov pod Slavínom. Vchod do záhrady je z hornej časti, od Bartoňovej ulice.

Kochova záhrada sa nachádza nad Kochovým sanatóriom. Vchod je zvrchu z Bartoňovej ulice. Ak ste na Partizánskej ulici, kde je vchod do sanatória, tak môžete použiť Staroturský chodník pozostávajúci z desiatok schodov. Zdroj: Printscreen Google Maps

"Od júna, kedy mesto tento jedinečný park získalo od Ministerstva vnútra, sme z tejto národnej kultúrnej pamiatky vyviezli viac ako 10 ton biologického aj komunálneho odpadu, ktorý sa tu za dlhé roky nazbieral. Priestory sme vyčistili od graffiti, zabezpečili sme dôležité bezpečnostné orezy týchto starých stromov, upravili sme chodníky, osadli sme bratislavské lavičky, informačné tabule a tiež kvalitnú bezpečnostnú kameru napojenú na Mestskú políciu. Poďakovať sa chcem predovšetkým Zuzana Stanova, ktorá projekt vedie, organizácii Národný Trust, ktorá sa Kochovej záhrade roky venuje, Komunálny podnik Bratislavy a celému tímu, ktorý sa na sprístupnení záhrady podieľal," referuje primátor hlavného mesta.

Sestrička z Kochovho sanatória o otvorení ešte nevedela, ale vychádzajúca mamička nás už nasmerovala na vchod do záhrady. V samotnej Kochovej záhrade nás ovial príjemný chládok, ktoré vyčarili staré stromy. Pôvodné popisky k stromom sa zachovali čiastočne, niektoré stromy zrezali úplne a vyčistili sa aj chodníky, či orezalo krovie.

Sochy matky s dieťaťom a milencov dýchajú starobou. V záhrade sa zjavil mladý muž aj matka s dieťaťom. Mladá mamička niesla svoju drobnú slečinku v klokanke. Z otvorenia záhrady bola nadšená. "To je super, že to otvorili. Viete, ja som v tomto sanatóriu rodila. A keď bol Deň otvorených záhrad, už vtedy som chcela prísť. Ale boli tam vtedy veľké rady. Tak som rada, že som sa sem konečne dostala," povedala mamička. Prezradila tiež, že je zo Starého Mesta, takže sa do záhrady bude aj naďalej vracať.

Starý bazén je v pôvodnom stave, schádza sa dolu železnými schodíkmi. Mladá mamička si to tam s klokankou nemohla dovoliť risknúť. "Je to tu ešte nebezpečné, ale to sa časom dúfam nejako upraví," povedala sympatická mamička, matka 4-mesačnej Sofie Kláry.

Ďalšia mamička prišla rovno s kočíkom. Do kopcovitého terénu, kde sa od bránky ide zhruba desiatkou schodov dolu a aj kade tade po záhrade ten chodník stúpa a klesá, či je doplnený schodíkmi, to s tým kočíkom nemala zrovna ideálne. Mladý muž jej však pomohol zniesť kočík po schodoch a mladá žena sa vyjadrila pozitívne. "Veď ten kočík nebudeme používať stále a nabudúce možno prídem tiež s klokankou," ukázala na matku malej Sofie Kláry.

Tak sa príďte pokochať!

Od pondelka do piatku je záhrada otvorená od 14:00 do 20:00

Počas víkendov od 11:00 do 20:00