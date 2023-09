Bratislavčania zbystrite: Táto mestská časť poskytne príspevok na dieťa aj mnohodetným rodinám

Bratislavská Rača aj tento rok poskytne príspevok pre viacdetné rodiny a rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. O príspevok na dieťa, ktoré je staršie ako tri roky, však treba požiadať do 30. septembra. Pripomína to starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti.