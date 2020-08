Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu bude viesť cez Most Apollo, Košickú a Prievozskú ulicu. Po rovnakej trase budú premávať aj linky bratislavskej mestskej hromadnej dopravy 96, 196 a 98.

"Uzávera je súčasťou prác D4 R7 na výstavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz a na rekonštrukcii existujúceho mostného telesa na križovatke. Predpokladaný termín znovuotvorenia zjazdov je stanovený na 31. marca 2021," uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Na snímke je zjazd z Prístavného mosta z Petržalky smerom na Bajkalskú ulicu, ktorý bude uzavretý od 8. augusta 2020 do marca 2021. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Podľa dopravného experta Jána Bazovského bude prvý mesiac po uzávierke komplikovaný a zo začiatku sa budú vytvárať kolóny. "Keď dôjde k obmedzeniu dopravy nejakou mimoriadnou situáciou ako napríklad nehodou, to už bude katastrofa," dodal. Časom si však vodiči na toto obmedzenie podľa neho zvyknú.

Autobusové linky 96 a 196 v smere Letisko/ŽST Nové Mesto pôjdu zo zastávky Bosákova vľavo na Dolnozemskú cestu, ďalej priamo na Most Apollo a Košickú ulicu. V križovatke Košická - Mlynské nivy - Prievozská pôjdu vpravo na Prievozskú ulicu, kde zastavia na zastávke Miletičova na Prievozskej ulici a pokračovať budú priamo v križovatke Prievozská - Bajkalská a od zastávky Prievozská po riadnej trase. V smere Prokofievova budú linky premávať bez zmeny.

Linka 98 v smere OD Slimák pôjde zo zastávky Ekonomická univerzita priamo na Most Apollo a Košickú ulicu, v križovatke Košická - Mlynské nivy - Prievozská ulica pôjde vpravo na Prievozskú, kde obslúži zastávku Miletičova na Prievozskej ulici. Pokračovať bude v križovatke Prievozská - Bajkalská vľavo, kde obslúži zastávku Prievozská (ako linky Slovak Lines). Potom bude pokračovať priamo na Bajkalskú ulicu a od zastávky Mliekarenská po riadnej trase. V smere Jasovská pôjde linka 98 bez zmeny. V smere do Petržalky pôjdu autobusové linky po svojich doterajších trasách cez Prístavný most.