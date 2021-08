Komáre znepríjemňujú podvečerné posedenie na terasách aj prácu v záhrade. Tí, čo si išli zabehať napríklad na Mladú Gardu, podávali mimoriadne výkony, nemohli totiž ani na chvíľu zastať, lebo by ich komáre doštípali po celom tele.

Prečo sa po týždňoch relatívneho pokoja komáre zrazu tak rozmnožili? A to napriek tomu, že magistrát sa po minuloročnej invázii komárov poučil a za jeden týždeň spravil viac postrekov ako predtým za celý rok?

Na sociálnych sieťach útočia Bratislavčania hlavne na primátora Matúša Valla, ktorý informoval, že posledný júlový týždeň mestskí lovci komárov zasahovali larvicídom na viac ako dvoch miliónoch štvorcových metroch liahnisk komárov v Bratislave.

Doštípaní ľudia žiadajú, aby sa postriekala celá Bratislava aj okolie, lebo nálety komárov sa nedajú vydržať. „Realitu na vlastnej koži zažívam aj ja, ale stojím si za svojím vyjadrením. Keby naša práca zlyhala a nemala by efekt, bolo by to výrazne horšie. Lovci komárov nie sú marketingový nástroj, ale reálny tím, ktorý zabil BTI-čkom milióny lariev budúcich komárov,“ reaguje Vallo s tým, že pravidelný monitoring, ktorý slúži na odhalenie potenciálnych liahnisk a monitorovanie stavu lariev v liahniskách, ako aj zásahy larvicídom BTI robí magistrát už od jari.

Najintenzívnejšie zásahy vykonali lovci komárov v kritických lokalitách Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Rusovce. Postreky však robí mesto aj mimo týchto lokalít, všade tam, kde sa v dôsledku zrážok tvoria periodické mláky.

„Rieky sa na území Bratislavy začali vylievať v nedeľu 18. júla. Situáciu sme okamžite monitorovali priamo v teréne. Aj keď sme boli pripravení, bolo so zásahmi potrebné počkať, kým sa hladiny ustália, keďže stúpajúca hladina menila profil i rozsah liahnisk a zásah by tak nebol účinný,“ vysvetlil Vallo postup magistrátu.

Vyliate korytá riek znamenajú aktiváciu obrovského množstva liahnisk na celom zaplavenom území.

„S rozsiahlymi zásahmi sme začali od utorka 20. júla, keď sa jednotlivé liahniská začali oddeľovať od hlavných tokov a monitoring identifikoval larvy,“ informoval primátor.

Zaplavené lesnaté územia ošetrovali pozemným postrekom, v liahniskách s hustým porastom sa najviac osvedčila ručná aplikácia BTI vo forme granulátu, ktorý cez listy prepadá do vody, kde ničí larvy komárov. Na rozsiahlejších otvorených plochách lovci komárov aplikovali BTI prostredníctvom dronu.

„Na väčšine plôch, kde sme doteraz vykonali kontrolu po zásahu, sa potvrdila takmer stopercentná účinnosť, čo znamená, že všetky larvy komárov boli v týchto liahniskach zničené skôr, ako sa z nich stihli vyliahnuť komáre. V liahniskách, kde sa pri kontrole ešte nejaké larvy vyskytli, zásah opakujeme,“ zdôrazňuje Vallo s tým, že vzhľadom na charakter okolitého prostredia nejaké komáre v Bratislave vždy budú.

Záplavové liahniská značného rozsahu sa totiž nachádzajú aj v najvyššom 5. stupni ochrany, kde legislatíva neumožňuje zásah larvicídom BTI. Takže tam sa komáre liahnu a môžu priletieť do ktorejkoľvek časti mesta. Tentoraz ich tam však pravdepodobne priniesla veterná smršť.

Vyliahnuté komáre už magistrát postrekovať nebude.

Hrozí nám po uštipnutí komárom nejaké ochorenie?

Na to sme sa pýtali hlavného biológa mesta Nasira Jaliliho. „Môžu prenášať napríklad larvy červov dirofilaria. Ich výskyt je častý u psov, ale potvrdil sa aj u človeka. Komár môže larvy červa preniesť do krvi. Prvýkrát sme toto ochorenie zaznamenali v roku 2007 a dosiaľ je známych niekoľko ľudských prípadov," vysvetľuje parazitológ Nasir Jalili s tým, že pre psa či mačku je to smrteľné ochorenie, ale pre človeka nie.

„Komáre z rodu anopheles, ktoré sú aj v Bratislave, sú schopné prenášať aj pôvodcov malárie, v našich podmienkach sa anofely síce vyskytujú, ale našťastie bez pôvodcov malárie,“ vysvetľuje Jalili a dodáva, že ďalším nebezpečenstvom sú komáre z rodu culex, ktoré prenášajú západonílsky vírus. Ten sa sem dostane hlavne migrujúcimi vtákmi. Má symptómy podobné chrípke.

Časť komárov je z Rakúska

„Mesto sa snaží aplikovať BTI aj do ich liahnisk, ale všetky liahniská sa nedajú zlikvidovať, napríklad tie v záhradkách či v ochrannom pásme. Časť našich komárov prilieta aj z Rakúska, keďže v dolnom úseku medzi Devínskou Novou Vsou a sútokom Moravy a Dunaja až po hranicu Rakúšania neaplikujú BTI, dodáva Jalili.

Čo je BTI

Biologická účinná látka na reguláciu komárov sa nazýva BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) a získava sa z baktérie žijúcej v pôde. V baktérii sa vytvorí bielkovinový kryštál, ktorého zloženie pôsobí na larvy komárov toxicky. Po jeho konzumácii larvy uhynú. Zasiahnuť sa dá pozemne aj letecky, teda dronom. Oba spôsoby sú rovnako účinné, ale každý je vhodný na iné miesta.

Pozor na tieto miesta!

Komáre sa liahnu aj v záhradách, napríklad v sudoch, jazierkach a akýchkoľvek nádobách, kde sa drží voda. Komáre tam dokážu rýchlo naklásť stovky až tisícky vajíčok. Aby ste si neúmyselne na záhradke či na balkóne pod kvetináčom nevypestovali komáre, je dôležité minimálne raz týždenne všetku vodu z nádob vyliať alebo využiť na polievanie.

