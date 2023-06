Do bratislavskej fontány Družba sa po dlhočižných 16 rokoch vrátila opäť voda. Najväčšia fontána na Slovensku prešla komplexnou obnovou a mnohými zmenami, ktoré sa ľuďom páčia. Vynárajú sa však mnohé otázky ohľadom bezpečnosti. Ako ju vnímajú najmladší, mladí, no i starší Bratislavčania?

Vo fontáne sa po štyroch dekádach vyčistil lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa. Družba je tak po obnove výrazne prevádzkovo úspornejšia, veľkou zmenou je tiež to, že sa do nej po novom dá bezpečne vstúpiť a schladiť sa. To oceňujú hlavne najmladší Bratislavčania, no s nimi aj mnohí dospelí.

Fontána sa tak stala stredobodom pozornosti všetkých, ktorí prechádzajú cez Námestie slobody a do zrekonštruovaného parku vrátila normálny, mestský život. Popíjajúcu mládež a rôzne kriminálne živly tak z námestia vytlačili vysmiate mladé rodinky s deťmi. Počas našej návštevy sa vo fontáne zabával aj mladý Gregory (11) z Ukrajiny. Voda sa mu veľmi páčila a tak strúhal jednu piruetu a stojku za druhou. "Je to tu super," odkázal nám a celý mokrý sa utekal ďalej zabávať.

Vynovená fontána však okrem detských úsmevov prináša aj množstvo otáznikov. Tie sa týkajú najmä bezpečnosti. Ako kompetentní ustrážia, aby sa vo vode nekúpali opití ľudia a bezdomovci? Vrásky nám tiež robí predstava, že do fontány niekto nahádže sklenené fľaše a črepiny by potom mohli niekoho porezať. S otázkami sme sa obrátili na Magistrát hlavného mesta SR.

Hlavné mesto Slovenska Bratislava sprístupnilo fontánu Družba na Námestí slobody v Bratislave. Stalo sa tak po 16 rokoch, počas ktorých bola jedna z najväčších fontán na Slovensku vypustená. Fontánu komplexne obnovili, jej fungovanie má byť úspornejšie. Úprava sa týkala aj námestia. Po novom bude možné do fontány bezpečne vstúpiť a schladiť sa. Na snímke návštevníci na Námestí Slobody počas spustenia fontány 24. júna 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

"Do fontány je možné vstupovať na vlastnú zodpovednosť resp. na zodpovednosť sprevádzajúcej osoby vykonávajúcej dozor. Hádzať akékoľvek predmety do fontány je samozrejme zakázané a hrozí za to sankcia. Do fontány taktiež nie je povolené vstupovať so psami a inými zvieratami. O týchto prevádzkových pravidlách budú v krátkom čase informovať aj informačné tabule," informuje stroho Dagmar Schmucková, hovorkyňa Magistrátu hlavného mesta. Ako dodáva, Námestie slobody sa nachádza v centrálnej zóne, ktorú Mestskí policajti pravidelne kontrolujú – či už priamo cez hliadky v teréne, alebo prostredníctvom Mestského kamerového systému

Priamo pri fontáne sme teda oslovili viacerých ľudí, ktorí prezradili, ako sa im fontána páči a či majú obavy o bezpečnosť. "Ja som tu dnes prvýkrát a je to tu úplne super. Dcérka hneď išla do vody. Trošku ma prekvapilo, že do fontány nemôžu ísť psíky, ale dokážem to pochopiť. Nad otázkou bezpečnosti som doteraz nerozmýšľala, ale stať sa môže čokoľvek vlastne hocikde, aj na normálnom kúpalisku si predsa musí dať človek pozor," vyjadrila sa mladá mamička Veronika (33), ktorá sa prišla ochladiť s dcérkou Dorkou (1).

Ovlažiť sa prišla aj mladá rodinka z Miloslavova. Tatino Jakub (29), mamina Henrieta (29) s tromi krásnymi deťmi - Hankou (5), Tomáškom (3), Emkou (1), ktorí sú nadšení. "Veľmi sa nám tu páči. Je skvelé, že to sprístupnili ľuďom. Tá bariéra, ktorá oddeľovala zvyšok námestia od fontány zmizla a je to otvorené pre každého. Čo sa týka bezpečnosti, vnímam to tak, že keďže je fontána takto otvorená pre ľudí, muselo sa myslieť aj na nepríjemné veci. Všetci dúfame, že sa nestanú, ale patrí to k tomu," prezradil ocino Jakub.

Do tretice sme oslovili Bratislavčana Jána (58), ktorý prišiel aj s vnučkami Natálkou (6) a Grétkou (4). "Boli sme tu aj včera, tak sa nám tu páči. Ja som zažil fontánu aj takú, ako bola predtým. Teraz je úžasná. Deti potrebujú aj takéto veci, je to v meste a nie je to náročné. Keď majú spadnúť, spadnú aj inde. To, ako to opravili je skvelé. Chýba mi tu už iba piesok," okomentoval Ján. Podľa jeho slov, bezpečnosť je všade na mieste, námestie nevynímajúc, ale nepríjemnosť sa môže stať hocikde. "Treba si dávať pozor," dodal pri pohľade na vysmiate vnučky vo fontáne.

