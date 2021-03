Na dlhej Košickej ulici v Bratislave to pred koronou žilo od skorého rána do neskorého večera. Bolo tak hlavne vďaka kaviarňam a reštauráciám rôzneho druhu. Väčšina z nich mala aj terasy, takže v lete pripomínala ulica prímorskú dovolenkovú destináciu. Dnes je tichá, ľudí aj áut menej a gastro sa držia z posledných síl.

Majiteľka kaviarne MAD DROP v Bratislave na Radlinského ulici Martina Jandíková, ktorá musela spolu s manželom Jakubom dať svoj podnik pre pandémiu do krachu, hovorí, že za rok im klesli tržby o 70 percent, takže nevládali platiť všetky faktúry. Tak začali škrtať výdavky, ale nepomohlo to. Stále sa museli rozhodovať, či zaplatia ľudí, nájom či odvody.

Napriek tomu, že sa snažili fungovať aj počas pandémie a predávali nielen kávu z celého sveta a rôzne vychytávky, ale aj menučka, dokonca žiadané vegánske, dlhy pribúdali a jedinou možnosťou bol krach. Teraz si idú obaja hľadať inú prácu a splácať dlhy.

Teraz je ulica tichá, ľudí aj áut je menej, ale gastro sa zatiaľ drží zubami nechtami, teda väčšinou. Jedna kaviareň skrachovala aj tu.

Otvorili v nesprávnom čase

Prvá kaviarnička za križovatkou je Meadow. Zvonku vyzerá ako kvetinárstvo, lebo na chodníku zbadáte najskôr množstvo rôznych kvetov.

„Fungujeme tak, že kytice robíme na objednávky, rastlinky v kvetináčoch máme vyložené pred obchodom a predávame kávu so sebou. Nič z toho nás však neuživí, žijeme z úverov,“ povedala hneď na úvod jedna z majiteliek kaviarne v kvetinárstve Martina Hladká. Kaviareň si otvorila spolu s dcérou Natáliou, ktorá je floristka. Treťou členkou tímu je Natkina kamarátka zo škôlky. Mali však smolu. Obchod otvorili 9. septembra a už v októbri im ho koronové opatrenia zatvorili.

Naty sa vďaka súčasnej situácii začala viac realizovať na sociálnych sieťach. Obchodík sa dostáva do povedomia Bratislavčanov aj touto cestou. „Náš pôvodný koncept kaviarne v kvetinárstve v tejto realite nefunguje, ak chceme prežiť a to chceme, lebo našej myšlienke veríme, tak sa musíme prispôsobiť,“ vysvetľuje Natália. „Niekto si nás všimne tak, že ide okolo a vidí vonku pekné kvety, iní nás už poznajú z webu a začínajú si objednávať kytice či aranžmány na balkón, terasu či záhradu. To nás drží nad vodou,“ dodala.

„Teraz pripravujeme najviac veľkonočné aranžmány, o tie je záujem,“ doplnila ju mama s tým, že veria, že hoci korona ich rozbeh veľmi spomalila a skomplikovala, tak po nej už bude všetko fičať, ako má a zo zisku budú vládať platiť úvery, ktoré im teraz pokrývajú nájom aj platy.

