Aj keď to v polovici mája vyzeralo, že jarná sezóna bude na huby bohatá, nasledujúce sucho zastavilo ich rast. Až po výdatných zrážkach na prelome júla a augusta sa v niektorých oblastiach Slovenska začali huby objavovať vo väčšom množstve. Užívajú si to všetci, pre ktorých je hubárčenie vášeň, a aj predajcovia na trhoviskách a popri cestách.

Po dlhotrvajúcom chladnom počasí bol rast húb na jar posunutý približne o dva týždne. „Aktuálne rastú takmer na celom Slovensku, hlavne na Považí, Liptove a v Tatrách. V niektorých suchších oblastiach na juhu a juhovýchode Slovenska, ktoré neboli zasiahnuté poslednými zrážkami, si hubári ešte budú musieť počkať, prípadne sa za hubami vybrať do severnejších okresov,“ popísal súčasnú situáciu Ján Červenka, tajomník Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV.

„Teraz rastú najviac hríby dubové, hríby zrnitohlúbikové, kozáky hrabové, kuriatka, plávky a suchohríby,“ dodal odborník.

Na Miletičke sme našli dubáky, suchohríby aj pár kuriatok. Cena sa dá zjednávať. Zdroj: paj

Takéto sú ceny na trhu, dá sa zjednávať

„Celý uplynulý týždeň bolo na Záhorí množstvo dubákov,“ povedala nám Iveta, ktorá chodí predávať hríby na bratislavské centrálne trhovisko na Miletičke. Dubáky, ktoré chodí zbierať manžel, teraz predáva po 15 eur za kilo.

„Keď mám aspoň tri kilá, tak sa oplatí prísť, vtedy mi to zaplatí benzín a aj niečo zarobím,“ prezradila.

Pri ďalších stolíkoch ženy ponúkali dubáky a suchohríby. Ceny boli od 5 do 15 eur za kilo, podľa veľkosti, a keď niekto kupuje väčšie množstvo na sušenie, dá sa cena zjednávať.

Jeden čitateľ sa pýta, či je predaj húb na trhoviskách a pri cestách legálny a či to niekto kontroluje. „V súvislosti s neoprávneným predajom húb popri ceste bolo na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) za posledné dva roky doručené len jedno podanie, ktoré bolo postúpené Policajným zborom Ždiar koncom roku 2020 na Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj. V súčasnosti prebieha šetrenie tohto podania“, informoval Ústredný inšpektorát SOI s tým, že ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný a SOI neeviduje žiadne podania týkajúce sa predaja húb na trhových miestach. Tieto miesta kontrolujú väčšinou polícia a obec.

Trojhodinový výlet Joža Pročka dopadol takto

Vášnivým hubárom je aj zabávač Jožo Pročko. Pred pár dňami uverejnil na sociálnej sieti fotografie a dokonca aj video svojich najnovších úlovkov a mnohí nechápali. Niektoré kúsky boli doslova výstavné. Nečudo, veď hubárči už od roku 1972. „Pamätám si prvé hubárčenie v Haličskej hore so starkým. Odvtedy je hubárčenie moja najdlhšia záľuba,“ vysvetlil.

Tri hodiny šťastia Joža Pročka. Tu je výsledok. Zdroj: fb/jozoprockostranka

Svoju prechádzku po lese Pročko výstižne nazval „Tri hodiny šťastia“.

,,Tento týždeň som bol na hubách naposledy v utorok. Videl som rásť mladé, ale veľa bolo aj starých. Predpokladám, že na jeseň by to mohlo byť lepšie, ak nepríde veľká vlna sucha. Inak u nás to bolo tento rok s hubami poslabšie ako po iné roky," povedal nám hubár a milovník prírody z Horehronia Marián Jagerčík.