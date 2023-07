Tunel Sitina v Bratislave je v smere z Lamača do Petržalky v stredu ráno neprejazdný. Došlo tam k dvom dopravným nehodám. Policajti odkláňajú premávku cez Patrónku. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

#NEHODA AKTUALIZÁCIA Tunel Sitina na bratislavskej D2 je v smere z Lamača do Petržalky uzavretý, stali sa v ňom dve dopravné nehody. Policajti odkláňajú premávku cez Patrónku — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) July 19, 2023

Aktualizácia

Ľavý pruh v bratislavskom tuneli Sitina bol krátko pred 9. hodinou ráno sprejazdnený. V tuneli v stredu ráno v smere z Lamača do Petržalky došlo k dvom dopravným nehodám. Vodiči sa v kolóne zdržia približne 30 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Zelená vlna tiež informuje, že na diaľnici D1 pred Voderadmi v smere z Bratislavy na 40. kilometri stojí kamión s defektom. "Na ceste je navyše kus roztrhanej pneumatiky," dodala.

Tri nehody za sebou sa stali aj na D2 v Bratislave na úseku Tunel Sitina - Most Lanfranconi. Blokované sú postupne oba pruhy. Vodiči by mali rátať so zdržaním.

Kolóny sa tvoria aj pred Mostom Lanfranconi, vymieňajú tam osvetlenie a zábradlie.

