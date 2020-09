Dlhé kolóny hlásia vodiči v Bratislave v smere od tunela Sitina na Dúbravku. Pokiaľ tadeto vedia vaša trasa, rátajte so zdržaním.

V smere zo Sitiny na Dúbravku rátajte so zdržaním. Zdroj: archív

Pozor si dajte aj na iných miestach

Podľa Zelenej vlny sa zápchy tvoria aj v iných častiach Bratislavy. Nehoda blokuje ľavý jazdný pruh na Karadžičovej za križovatkou so Záhradníckou smerom do centra, okrem toho sa kolóny tvoria aj na Hradskej smerom z Ružinova do Vrakune, kde by ste mali rátať so zdržaním približne 15 minút.

Na križovatke ulíc Tomášikova a Maximiliána Hella podľa Zelenej vlny nefungujú semafory a premávku nikto neriadi. Na tomto mieste preto zvýšte pozornosť.

