Milionársku rodinu z Nemecka, známu z rovnomennej televíznej šou, k nám pozval minister hospodárstva Richard Sulík. V pondelok sa podľa pôvodných plánov mali presunúť z Pezinka do Banskej Štiavnice, ale fanúšikovia ich čakali márne. Zistili sme kde boli!

Carmen (57) a Robert Geissenovci (58) so svojimi dvoma dcérami Shaniou (17) a Davinou (18) prileteli do Bratislavy minulý piatok. Z ich týždňového pobytu by mala vzniknúť aj jedna epizóda ich populárnej šou Geissenovci – Ťažký život milionárov. V ich rodnej krajine beží už 20. séria.

Bratislava, Pezinok, Šamorín... a potom zmizli!

Od piatka už milionárska rodina stihla toho zažiť dosť. Večera s našimi politikmi, návšteva mesta, Bratislavčania ich stretávali na rôznych miestach.

V sobotu večer sa rodina presunula do Pezinka, kde ich čakala tisícka fanúšikov. Na tamojšom zámku sa navečerali a prespali. Na druhý deň si rodina išla zajazdiť na pretekársky okruh Slovakia Ring pri Dunajskej Strede a navštívili aj luxusný a jazdecký rezort v Šamoríne.

Potrebovali si oddýchnuť

V pondelok sa aj s televíznym štábom mali presunúť do Banskej Štiavnice, ale tam ich fanúšikovia čakali márne. Stratili sa. Zrazu nikto nevedel, kam sa podeli. My vieme.

Uplynulé dve noci Geissenovci tajne, v tichosti a bez stoviek fanúšikov, prespali v bratislavskom Grand Hoteli River Park. Podľa nášho zdroja spali v prezidentskom apartmáne, budú v ňom točiť aj časť show. A čo robili večer? Tomu nebudete veriť!

Aha, čo si objednali na izbu...

Večer prišli unavení, tak si dali večeru na izbe. Boli skromní, bez akýchkoľvek extra požiadaviek. Objednali si viedenský šnicel, ktorý im pripravil šéfkuchár Jaroslav Žídek.

Pôvodne tu Geissenovci chceli len prespať jednu noc a oddýchnuť si, ale cítili sa tak dobre, že napokon zostali aj druhú noc. V utorok odleteli z hotelového heliportu do Tatier.