Numerologička hovorí, že pravdepodobne v niektorých častiach Slovenska dôjde aj k výraznejším zmenám vo vedení VÚC či na kreslách primátorov i starostov.

Hriechy a sľuby

"Je to nevyhnutné. V tomto dni prevládne napätie, hnev až agresivita, pridá sa i strach z budúcnosti. Úsek dňa od 6:00 do 12:00 je karmický a mimoriadne dôležitý. Najmä opätovne kandidujúci tu musia počítať so zákonom príčiny a následku," upozorňuje Daniela. Vysvetľuje, že v tejto časti dňa si voliči pripomenú všetky staré hriechy a prázdne sľuby kandidátov. "Na druhej strane ak si volič postaví svojho kandidáta na vysoký piedestál, po voľbách precitne sklamaný. Preto ak sa vyberiete na voľby do 12:00, voľte triezvo a múdro, inak zažijete pomyselný drsný pád z výšky. Váš kandidát by mal byť energický, presvedčivý a dôveryhodný. Jeho prioritným životným cieľom musí byť spoločnosť nie osobné blaho," znie rada veštice.

Tri skupiny voličov

Realistickejší voliči podľa jej slov odvolia do 12:00, idealisti zas od 12:00 do 18:00, viac budú pod vplyvom sľubov. Po 18:00 to už bude chaos. "Určite sa nerozhodujte na poslednú chvíľu, vopred dôkladne zvážte, komu svoj hlas odovzdáte. Myslite ako zamestnávateľ, nie ako poddaný. Deň volieb vás vyzýva urobiť hrubú čiaru za minulosťou. Potom výsledky volieb budú prekvapivé," prízvukuje.

Viac fotografií nájdete v galérii >>>

Zatmenie Slnka i Mesiaca

Nedávno sme boli svedkami čiastočného zatmenia Slnka a 8. 11. nás čaká ešte zatmenie Mesiaca. Sila týchto javov je obrovská a vplýva na planétu toľko rokov, koľko hodín trvajú, aký čas ich vidno na nebi. "Medzi zatmeniami sa veci výraznejšie menia, ale nedajú sa ovládať. V tomto období nie je vhodné čokoľvek meniť, podpisovať zmluvy, brať či poskytovať pôžičky. Voľby v planetárnom chaose nemusia vyjsť podľa potrieb občanov," znie nie príliš optimistická veštba.

Bilboard je nič

Daniela Paculíková z www.vesti.sk odporúča aj vo volebný deň kriticky sledovať všetkých kandidátov. "Bilboard je len drahý marketing a reálne činy kandidátov skutočným vysvedčením. Kto raz sklamal, už lepší nebude. Prevziať vedenie a ukázať ľuďom svetlo na konci tunela je náročná úloha, nie každý kandidát na ňu dorástol," upozorňuje v závere.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Už máte vybratých svojich kandidátov? áno 0% nie 0% čiastočne 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný