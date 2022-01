Páni, pýtate sa, čo robiť, keď sa váš najlepší kúsok zmenší? Hlavne nepodliehať panike. Je to normálne. Podľa odborníkov sa od 30. roku života penis prirodzene zmenšuje.

U niektorých mužov je tento proces pomalší, u iných rýchlejší. Napríklad dlhodobé hormonálne poruchy a cukrovka skráti penis o niekoľko centimetrov.

Čo pomáha?

Čo môže penis naopak predĺžiť? Napríklad fyzická aktivita alebo vákuová pumpa. Dá sa to urobiť aj operáciou, pri ktorej sa erektilné tkanivo vytiahne smerom von. Penis do predĺži o 2 - 4 centimetre. Je to individuálne.

Problém je však v tom, že po takejto operácii je penis menej stabilný a nedokáže sa postaviť vo väčšom ako 90-stupňovom uhle.

Mnohí muži sa spoliehajú na rôzne zázračné krémy a tabletky. Odborníci však prízvukujú, že žiadny krém ani tlabletka vám ho predĺžiť nedokáže.

Jenoduchý cvik na spevnenie a zväčšenie

Ľahnite si na chrbát. Ruky upažte a nohy pokrčte v kolenách. Držte kolená aj členky spolu. Obidve nohy spolu vytočte na pravú stranu, akoby ste chceli kolená položiť na zem a chvíľu držte polohu. vráťte hony do stredu a potom vytočte na druhú stranu a chvíľu vydržte. Cvik opakujte každý deň 15-krát.

