Denník Plus JEDEN DEŇ a webový portál pluska.sk nachystali na letné mesiace Dovolenkovú abecedu. Vďaka nej spoznáte zaujímavé miesta na Slovensku, kam sa oplatí ísť na výlet. A navyše máte šancu vyhrať super pobyt v HOTELI PARTIZÁN!

Zapojiť sa do našej jedinečnej letnej hry je jednoduché.

Pri každom článku z Dovolenkovej abecedy nájdete v denníku Plus JEDEN DEŇ aj súťaž. Stačí poslať SMS s heslom dňa a dostanete sa do žrebovania o super výhru.

Tento týždeň máte šancu vyhrať super pobyt v luxusnom komplexe HOTEL PARTIZÁN na Táloch!

Zapojiť sa do našej letnej hry je jednoduché. Pri článku z Dovolenkovej abecedy nájdete v denníku Plus JEDEN DEŇ aj súťaž. Stačí poslať SMS s heslom dňa a dostanete sa do žrebovania o super výhru.

Tento týždeň hráte o dva pobyty pre 2 osoby na 2 noci s raňajkami, so vstupom do Nature wellness center a fitness neobmedzene v štýlovej izbe Junior panorama.

Pošlite SMS na číslo 6667 v tvare PLS (medzera) HESLO DŇA (medzera) MENO,PRIEZVISKO,KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Každý pondelok zverejníme dvoch výhercov dovolenky plnej relaxu!

Viac informácií na www1.pluska.sk/dovolenka.

Cena spätnej SMS je 1 € s DPH. Služba je dostupná v sieťach všetkých slovenských mobilných operátorov. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o.

Vážený čitateľ, v súvislosti so spotrebiteľskou súťažou organizovanou spoločnosťou News and Media Holding, a. s., dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov nájdete na našej webstránke: www.newsandmedia.sk/gdpr/.