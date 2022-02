„Život na Ukrajine ani predtým nebol jednoduchý, moja mama napríklad pracuje v škôlke za 180 eur mesačne, z čoho by sama určite nevyžila. Našťastie má otec v Maďarsku stavebnú firmu, ktorej sa darí, takže rodinu financuje on,“ hovorí Kamilka s dodatkom, že jedna káva stojí teraz v Mukačeve 8 eur.

Na Slovensko prišla študovať hneď po maturite. Jednak preto, že to nie je ďaleko a hlavne preto, že slovenčina pre Ukrajinca nie je žiadny problém. Na chudobnú a teraz už ani nie bezpečnú Ukrajinu sa vrátiť nemieni. Z rodného Mukačeva už veľa jej známych a priateľov odišlo žiť do zahraničia. Najviac do Poľska, Maďarska a na Slovensko, ale aj do Česka či Nemecka.

„Aj moja mama zvažuje, že sa presťahuje za otcom do Maďarska, ale trochu ju odrádza maďarčina, ktorá nie je taká jednoduchá ako slovenčina. V lete sa za ním chystáme obidve, pôsobí totiž pri Balatone a je tam veľmi pekne. Minulé leto sme tam boli dva mesiace,“ vysvetľuje Kamilka plány rodiny. Jej sa však páči v Bratislave, tak možno zostane tu. „Ale koniec štúdia je ešte ďaleko,“ smeje sa.

Teraz je pre ňu najdôležitejšie, aby sa vojna skončila a situácia na Ukrajine sa upokojila natoľko, aby mama bola v bezpečí. Preto stále sleduje najnovšie správy z Ukrajiny. Nielen cez známych, ale aj na Instagrame a sociálnej sieti Telegram, kde si pozerá aj ukrajinské noviny, aby bola stále v obraze. „Už nech sa to skončí,“ povzdychla si.