Stačilo si objednať doručenie umeleckého certifikátu a mohli ste sa s nimi stretnúť aj ty. Medzi päťdesiatkou známych tvárí na bicykli boli napríklad Karin Haydu, Peter Kočiš, Martin Mňahončák, Maroš Kramár, Zuzana Vačková, Marcel Forgáč, Majo Labuda, Jany Landl, Marián Mitaš, Kristína Tormová a množstvo ďalších.

Počas celého dňa brázdili na bicykli ulice Bratislavy a navštevovali tých, ktorí si ich objednali. A objednať si ich mohol ozaj každý, či už domov alebo do práce. Slávny kuriér prišiel kamkoľvek - do kaviarne, do fitka, do kancelárie, domov... Priviezol umelecký certifikát, ako pamiatku na túto udalosť. Autorom certifikátu je maliar Peter Stankovič.

Za doručenie objednávky bolo treba kuriérovi venovať 10 eur. Ak ste si objednali niekoho konkrétneho z tímu, tak ste platiliu 50 eur. Peniaze však idú na dobrú vec. MISIA za ne kúpi zdravotné pomôcky pre postihnuté deti. Väčšina celebrít sadla pre dobrú vec na bicykel, niektoré jazdili aj autom.



Medzi charitatívnymi cyklistami bol i spevák a hudobný dramaturg Jakub Petraník. "Človek si tak pomáha v živote, že niečo dobré urobil. Je to skvelé pre psychiku. Dá sa to povedať aj tak, že to nemusí byť iba charitatívny skutok, to úplne stačí, že niekomu človek podrží dvere. To je asi ten základ, že mať z toho aj dobrý pocit," prezradil nám usmievavý fešák, ktorého poznáme zo šou Superstar. Na akciu sa veľmi tešil, no ráno mal menšie komplikácie s bicyklom. Nakoniec všetko dobre dopadlo a Jakub bol veľmi rád, že sa mohol zúčastniť.

Prišiel aj herec Marcel Nemec. "Pre mňa dobrý skutok znamená šťastie, radosť a lásku. Na túto akciu chodím pravidelne, som tu, ak sa nemýlim už štvrtý rok. Chodím sem veľmi rád, je tu vynikajúca spoločnosť ľudí. Je tu toľko lásky, mňa to vždy tak neuveriteľne dobije," prezradil Marcel. Niektorí ľudia si ich ako kuriérov objednávajú pravidelne, už celé roky. On sám má vážne zdravotné problémy, takže jazdil autom.

