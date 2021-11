Tesne PRED SMRŤOU stihol známy výtvarník dokončiť POMNÍK NA HROB: Pozrite sa komu! ×

Do poslednej chvíle maľoval a tvoril, rozhodne si neužíval ničnerobenie dôchodcu! Aj preto mnohých v pondelok večer šokovala správa o jeho smrti, hoci mal Miroslav Cipár už 86 rokov. Akademický maliar, grafik a ilustrátor bol uznávaným umelcom nielen u nás, ale aj vo svete. Jeho životná i pracovná púť je spojená i s vydavateľstvom SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, v ktorej vznikol i denník Plus JEDEN DEŇ.