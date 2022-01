„Ráno ma s plačom zobudila dcérka a hovorila niečo o teste. Tak sa pýtam: Aký test, matematika, prírodoveda, slovenčina?“ Naveľa, naveľa sa ukázalo, že si urobila covid test a bol pozitívny,“ napísal starosta Kusý cez víkend na sociálnej sieti s tým, že si teda urobil po dcére test aj on a zistil, že je tiež pozitívny.

Už večer to aj pocítil. „Tak ako je to u môjho tela zvykom, bolo mi zima aj pod dvoma perinami a so štyrmi vrstvami oblečenia. Hlavu akoby mi niečo stláčalo a chrbát pretekal s kolenami a lakťami, kto sa ohlási intenzívnejšou bolesťou. Našťastie únava to zase tlmí a pomôže mi zaspať,“ posťažoval sa.

Starosta leží už tretí deň so zimnicou a únava mu nedovolí vstať z postele. „Priatelia, buďte zdraví a ostražití. Ak už vás to chytí, nech má choroba čo najmenej zlý priebeh,“ odkazuje všetkým čitateľom.

