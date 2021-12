Súrodenci Júlia a Peter Hečkovci valcovali v 80. rokoch hitparády a nebolo človeka, ktorý by nepoznal hity Taliansky muzikál či Kráľovná pavlačí a dvorov. Dnes Júlia oslavuje šesťdesiatku. Veríte?

„Ani sa mi nechce veriť, že Julka Hečková oslavuje také krásne životné jubileum. Je to vynikajúca speváčka s excelentným hlasovým rozsahom,“ zareagoval textár Ľuboš Zeman na okrúhliny známej speváčky.

„Som rád , že som mal možnosť napísať jej viaceto pesničkových textov z ktorých boli niektoré veľkými hitmi,“ dodal textár.

Anketa Páčia sa vám piesne Júlie Hečkovej? Áno, veľmi, má krásny hlas. 80% Nie 20% Nepoznám ich 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ako vznikol Taliansky muzikál

Ich najznámejší spoločný hit je asi Taliansky muzikál. „Vznikol na Julkin podnet. V centre Bratislavy, na korze , ju totiž ",balili" Taliani a tak som tú príhodu použil na otextovanie hudby z pera jej brata Petra,“ spomína Zeman.

Hečkovci patria podľa neho do zlatého fondu našej populárnej hudby. „Teším sa, že sú stále vo forme. Happy Birthday,Júlia!,“ uzavrel.

Júlia Hečková dnes žije v Prahe a jej priezvisko je Nečasová. So svojím o 16 rokov starším manželom, ekonómom Jiřím Nečasom sa zoznámila na Chopku pri lyžovaní. Majú spolu syna Tomáša a žijú vo vile manželových rodičov na Ořechovke.

Jej Manžel emigroval v roku 1968 do Anglicka a potom Nórska a v roku 1992 sa vrátil do vlasti. Päť rokov na to sa vzali. Júlia sa niekedy smeje, že žijú spolu v Prahe ako dvaja cudzinci, lebo manžel má nórske občianstvo a ona slovenské.

Napriej tomu, že väčšina Slovákov ju pozná hlavne vďaka hitom z 80. rokov, Júlia Hečková Nečasová nežije spomienkami, ale prítomnosťou. Okrem toho, že stále spieva, aby zostala vo forme, venuje sa aj tvorbe maľovaniu obrazov. Málokto vie, že vyštudovala umeleckú priemyslovku a teóriu kultúry na Filozofickej fakulte v Bratislave.

V jednom rozhovore prezradila, čo je jej životabudič. „Ráno nie som schopná vstať, kým nevypijem dve espresá s mliekom. Je to už môj rituál. Keď nám niekedy náhodou vypnú elektrinu, som na nervy. Moja denná dávka je štyri, päť kávičiek,“ povedala pre Plus 7 dní.

A akú hudbu počúva táto skvelá speváčka? Prezradila, že počas ciest autom na Slovensko často počúva Erica Claptona a doma v obývačke si rada púšťa klasiku. Najčastejšie Štyri ročné obdobia Antonia Vivaldiho.

VŠETKO NAJLEPŠIE, JÚLIA!