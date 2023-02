SVETOVÝ TREND: Dospelí sa učia hrať na klavíri. Pôjde Ďurianová tiež k Mrocekovi?

„Tento rok sa chcem naučiť hrať na klavíri,“ vyhlásila nedávno v televízii moderátorka Marianna Ďurianová. Nebol to výstrel do prázdna. Na klavír chodia teraz vo svete mnohí dospelí a nevedia si to vynachváliť. Prečo? Pianista a pedagóg Michal Mrocek v tom má jasno.