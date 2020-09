Lena má mamu Slovensku a v detstve chodila do našej krajiny k starej mame na prázdniny. Jej otec bol Japonec, ale študoval češtinu.

Rodičia sa stretli na Karlovej univerzite v Prahe. Vďaka prázdninám na Slovensku a mame sa Lena naučila po slovensky. „Moje obľúbené jedlo je však skôr suši. Halušky sú pre mňa príliš ťažké jedlo,“ hovorí s úsmevom Lena Králiková Hashimoto.

Lena má japonsko-slovenské korene, takže vie porovnať obe krajiny. Zdroj: archív

Oni majú bojové umenia, my folklór

Japonku však Lena nezaprie ani v inom. S krajinou vychádzajúceho slnka väčšina Slovákov spája bojové umenia. „Bojové umenia sú populárne. Z mojej generácie mali chlapci povinne k telocviku džudo minimálne tri roky a raz do týždňa. Takže každý mal nejaký kontakt s bojovým umením. Ale nepovedala by som, že je to populárne ako futbal. Na Slovensku by som to prirovnala k folklórnemu súboru,“ vysvetľuje Králiková Hashimoto.

Morálny kódex bušidó, známy aj ako „cesta bojovníka“, prekonal aj zánik samurajov. Jeho princípy odvahy, spravodlivosti, zľutovania, zdvorilosti, úprimnosti, cti, lojality a sebakontroly rezonujú japonskou spoločnosťou aj v dnešnej dobe.

Poznajú nás vďaka športu

V Japonsku sú podľa Leny najpopulárnejšie športy futbal a bejzbal. A práve futbal napomohol k tomu, že sa Japonci začali viac zaujímať o Slovensko. „Slovensko bolo v Japonsku veľmi populárne, keď sa vám darilo na majstrovstvách sveta vo futbale,“dodáva.

A vedia Japonci, aké je Slovensko? „Japonci poznajú skôr Česko-Slovensko. Veľa ľudí nevie, že ste sa rozdelili. Japonci si pamätajú Věru Čáslavskú, ktorá získala štyri medaily na OH v Tokiu a Japonci jej dali prezývku „olympijský kvet“. Veľmi populárny sú Kafka a Čapek. Slovensko však už poznajú menej, ale v poslednej dobe najmä cez šport. Japonci napríklad poznajú vašu paralympioničku Henrietu Farkašovú,“ hovorí Králiková Hashimoto.

Najväčší šok? Slovenky!

Aké stereotypy majú podľa Leny Hashimoto Králikovej Slováci o Japoncoch? „Gejša, suši, ramen, nindža, samuraj, zen budhizmus. To je také, čo príde vždy prvé. A potom je dosť populárny vlastný gól, ktorý si dali japonskí hokejisti,“ vysvetľuje Hashimoto Králiková s úsmevom.

„Pre Japoncov, ktorí prídu na Slovensko, sú najväčším šokom tunajšie dievčatá. Keď som tu mala kamarátov z Japonska, tak najväčším šokom bolo pre nich letné kúpalisko,“dodáva s úsmevom Lena.

Cruise zlyhal, Eastwood nadchol

Tom Cruise v jednej úlohe Japoncov sklamal. Zdroj: Profimedia

Japonci sú známi aj originálnymi filmami. Ako vnímajú hollywoodsku tvorbu? Podľa Leny Králikovej Hashimoto bol v Japonsku veľmi populárny film Listy z Iwo Jimy od Clinta Eastwooda a tiež film Martina Scorseseho Mlčanie.

Na určité veci sú však Japonci citliví. „Áno, aj Tom Cruise natočil film o samurajoch, ale to nebolo veľmi presné. Verný realite bol aj film Stratené v preklade. Najhoršie je, keď vo filme hrá Japonca niekto, kto nie je Japonec. To bolo napríklad cítiť v Cruiseovom filme,“ dodáva Králiková Hashimoto.

Japonsko propagujú počítačové hry

Počítačové hry sú pre Japonsko typické. Napríklafd aj Ghost of Tsushima. Zdroj: archív int.

Propagácii japonskej kultúry pomáhajú okrem filmov aj počítačové hry, ktoré sú o Japonsku. Napríklad aj hra Ghost of Tsushima určená na Playstation 4. „Vidno, že tvorcovia si na tom dali záležať. V Japonsku je táto tendencia inšpirovať sa nejakou historickou postavou pri hrách celkom silná," vysvetľuje Lena.