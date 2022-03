Uplynulé týždne zaplavili úrady práce stovky utečencov z Ukrajiny ako Slovákov. Zisťovali sme prečo a ako to tam funguje.

Maxim (40) a Anka (37) z Charkova prišli na bratislavský úrad práce so sedemmesačným Prochorom. Ďalšie dve deti majú v škole. „Sme tu už týždeň a bývame zatiaľ u priateľov,“ vysvetľuje Maxim, ktorý v Bratislave pred 15 rokmi hrával volejbal, takže pozná naše pomery aj jazyk. Navyše tu má priateľov, ktorí rodinke vo všetkom pomáhajú.

„Radi by sme si samozrejme našli prácu, teraz zisťujeme možnosti. Určite chceme zostať, kým sa to neupokojí a priatelia nás presviedčajú, aby sme zostali už natrvalo,“ vysvetľuje otec rodiny s tým, že minulý týždeň vybavovali papiere na polícii, teraz nasleduje úrad práce, aby dostali pomoc v hmotnej núdzi a potom by radi začali podnikať v tom, čo robili aj doma, vo výrobe odevov.

Vybavovanie na úradoch je povinná jazda

Ukrajinskí občania musia ísť na úrad práce požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Chvíľami sa tam preto tvoria dlhé rady a Ukrajinci so Slovákmi sa miešajú. Na bratislavskom úrade na Vazovovej ulici to však zvládali perfektne a nikto sa nerozčuľoval. Hneď pri vchode pracovník úradu rozdával tlačivá a každého poslal do tých správnych dverí.

„Predo mnou bolo v rade asi 50 Ukrajiniek, čudovali sa, že tu niečo vybavujú aj Slovenky,“ smeje sa Lenka, ktorá prišla asi v tom najhoršom čase, ale nesťažovala sa. „Veľmi chválim úrad práce za perfektnú organizáciu, som rada, že niekde na Slovensku veci pekne fungujú. Pre deti Ukrajiniek tam majú stolčeky, kde im tety keď nemajú práve klienta tlačia a nosia omaľovánky a majú tam aj nejaké hračky. Keď malé ukrajinské dievčatko plakalo, že musí bábiku vrátiť, povedali jej, že si ju môže kľudne zobrať, že je to tam na to,“ dodala Lenka.

Aj Nasťa si prišla papiere vybaviť spolu s dcérkou a dokonca ju sprevádzala aj jej domáca Nina, teda Slovenka, ktorá ju ubytovala. „Všetko išlo bez problémov,“ tešili sa obe.

Takmer 50-tisíc Ukrajincov požiadalo o dočasné útočisko

Na Slovensko prišlo do utorka rána už viac ako 258-tisíc odídencov z Ukrajiny, z toho je asi 101-tisíc detí. O dočasné útočisko požiadalo 47 322 osôb. Informoval o tom na brífingu minulý týždeň minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karola Zimmera.

Zamestnaných je podľa ministra 360 ukrajinských odídencov a ich počet stúpa. Najviac Ukrajincov sa zamestnáva v tých regiónoch, kde je najviac voľných pracovných miest, a to na západnom a strednom Slovensku.

„Najviac to bolo v pôsobnosti úradu práce v Trenčíne, Malackách, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Nových Zámkoch a Nitre," spresnil. Podľa Krajniaka je na Slovensku voľných zhruba 32-tisíc pracovných miest, ktoré by mohli obsadiť aj Ukrajinci. Ďalších 60-tisíc je v sezónnych prácach.

Čo vlastne utečenci z Ukrajiny na úrade vybavujú?

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC", spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva Ukrajinec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza.

