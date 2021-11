Od svojho štartu má nový dopravca v Bratislavskom samosprávnom kraji veľké problémy. Hlásia výpadok až 30 percent spojov, pričom najhoršie na tom sú smery Pezinok a Senec.

"Situácia sa postupne zlepšuje a zlepšovať sa aj bude," povedal šéf Arrivy na Slovensku s tým, že rokovali aj s majiteľmi mikrobusov. Cestujúcich by mali začať voziť od budúceho týždňa, pričom táto doprava má byť bezplatná. Čo sa týka nedostatku vodičov, faktom zostáva, že predošlý dopravca mal vyhradených 400 vodičov, pričom Arriva má momentálne asi 230, z čoho je ešte 50 "požičaných". Podľa slov Ivana Lászla im teda chýba asi stovka. Toto však matematicky nevychádza. Údajne však zvyšných 70 malo byť v pred dôchodkovom veku a podobne.

Vodičov zaraďuje Arriva na linky do 24 hodín od podpisu zmluvy. Avšak len v prípade, že toto zamestnanie robili aj predtým. V inom môže výcvik trvať až 3 týždne. "Po zaradení každého ďalšieho vodiča aktualizujeme informácie o tom, ktoré spoje budú jazdiť, a zverejňujeme ich každý deň," povedal Ivan. Ako tvrdí, chápu pohoršenie obyvateľov Bratislavského kraja, ktorí pre vynechané spoje v regionálnej autobusovej doprave mali problém dostať sa do práce či do školy. "Nie je to však zapríčinené ani Bratislavským samosprávnym krajom a ani Arrivou. Robíme všetko preto, aby sme problém odstránili," uviedol šéf Arrivy na Slovensku.

BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na pondelkovom rokovaní so zástupcami spoločnosti Arriva dal dopravcovi čas do konca budúceho týždňa na to, aby problém do veľkej miery vyriešil. Zároveň avizuje, že ho za výpadky spojov neminú vysoké sankcie.

"BSK vyhlásil verejné obstarávanie na nového dopravcu ešte v roku 2018. Samostná súťaž bola vypísaná v apríli 2020. Napriek tomu od začiatku bola súťaž bombardovaná námietkami, čo docielol to že od vyhlásenia to trvalo viac, než 10 mesiacov, kým sme mohli podávať ponuku," povedal Ivan s tým, že všetky tie námietky boli napokon zamietnuté. Ďalšie dva mesiace malo trvať to, kým sa dostali do bodu, kedy bola súťaž vyhodnotená. Súťaž legitímne vyhrali s menšou ponukou, za ktorou si Arriva stojí, že bola férová. Za situáciu, ktorá je aktuálna môže podľa neho absolútna krátkosť času.

Cestovné poriadky momentálne vydávajú niekoľko dní dopredu. Za momentálny stav môže teda podľa Arrivy nedostatok vodičov. To sa aktuálne snažia riešiť. "Môžete zakúpiť autobusy, techniku aj splniť všetky technické parametre. Avšak je nedostatok pracovnej sily."