Očkovanie proti covidu je na Slovensku za posledný rok veľmi častou témou. Ľuďom sa nedávno sprístupnila aj tretia, posilňujúca dávka vakcíny. Ako to prebiehalo?

Hneď, ako to bolo možné som sa zaregistrovala na tretiu dávku, pretože verím odborníkom a svojmu úsudku. V očkovaní vidím slobodu a zdravie a som veľmi rada, že celá moja rodina to vidí rovnako. Termín som dostala na pondelok o 12:00 v Poliklinike Mlynská Dolina. Keď som sa blížila k určenému miestu, už z diaľky bolo vidieť dlhý rad.

Anketa Dáte sa zaočkovať 3. dávkou? Áno. 57% Nie. 43% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Táto poliklinika sa nachádza na kopci, pričom vchod do budovy je z hornej strany. Okolo celého objektu stáli ľudia, pričom ja som sa pochopiteľne zaradila na koniec s myšlienkami, že toto bude na veľmi dlho. Po nejakej chvíli som obišla budovu a zistila som, že pred iným vchodom je menej ľudí a to bol ten správny - pre registrovaných. Prepadol ma mierne trápny pocit, že mi to nenapadlo hneď.

Pozrite sa, čo hovorí na očkovanie Maroš Krámár!

Čakala som tam asi 20 minút, keď vyšiel von niekto z personálu a pýtal sa registrovaných kedy mali termíny. Kedže som už meškala, vošla som dnu. Interiér bol na moje prekvapenie moderný a čistý, no neskutočne malý. Vnútri bolo veľmi veľa ľudí a vládol tam chaos a ruch.

Čo sa dialo vnútri sa dozviete na druhej strane!