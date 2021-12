Snom takých úspešných influenceriek ako ona býva spolupráca s niektorou vychytenou módnou firmou. To sa nedávno podarilo talianskej blogerke Chiare Ferragni, keď podpísala zmluvu s francúzskym módnym domom Louis Vuitton.

Na spoluprácu snov sme sa spýtali aj úspešnej slovenskej influencerky Veroniky. „Chiare Ferragni gratulujem jej k spolupráci s LV, ak by som si ja mala vybrať spoluprácu snov, určite by to bolo niečo, čo ma vystihuje. To je láska k športu, ale aj prezentácia spodnej bielizne alebo plaviek,“ vychrlila Veronika.

„Pretože sa zdravo stravujem, tak by som nepohrdla ani reklamou na zdravé jedlo alebo ako milovníčka čistej neperlivej vody by ma veľmi potešila napríklad spolupráca so značkou Evian či Fiji,“ dodala modelka, ktorá je teraz pracovne v New Yorku.

Anketa Páči sa vám Veronika Rajek? Áno, je to krásna žena. 86% Neverím, že jej krása je prirodzená. 7% Nepáči sa mi. 7% Neviem. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V tomto je na Slovensku prvá

S modelingom začala už v šesnástich a v roku 2016 sa zúčastnila na súťaži Miss Slovensko 2016. Odvtedy sa prezentuje na sociálnych sieťach, kde má dnes už 1,2 milióna followerov. Prekonať miliónovú hranicu sa jej podarilo ako prvej Slovenke. A to bez toho, aby ukázala nahé telo či sedela na „kasting p*rno gauči“.

Veronika žije zdravo a hlavne takmer každý deň cvičí. Zdroj: instagram/veronikarajek

Veronika je športová nadšenkyňa a jej miery 90-60-90 sú výsledkom takmer každodenného cvičenia. Navyše žije veľmi zdravo. Šport má priam v krvi, keďže 8 rokov na atletickej strednej škole súťažila v atletike.

Obľúbené jedlo: Palacinky s nutelou

Prekvapilo nás, že jej obľúbeným jedlom sú palacinky s nutellou a jahodami. To len dokazuje, že ak sa človek správne hýbe, môže pokojne jesť aj palacinky.

Keďže fotografie Veroniky Rajek sú často veľmi sexi, zaujímalo nás, čo na to hovorí jej manžel. „Môj manžel ma podporuje a je súčasťou všetkých mojich aktivít, mám v ňom 100-percentnú podporu a veľmi si cením jeho profesionálny aj súkromný názor, lebo je vždy úprimný a posúva ma vpred,“ vyznala sa Veronika.

„Čo sa týka mojej popularity, tá mu neprekáža, vie, že moje správanie je vždy úctivé a skromné a veľmi si cením, ak sa ľudia správajú rovnako,“ dodala modelka s tým, že zároveň má rada svoje súkromie a chce, aby ho ľudia rešpektovali, tak ako ona rešpektuje súkromie druhých.

Prečítajte si tiež: