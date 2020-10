Štatistiky dokazujú, že každé druhé – tretie dieťa sa stretne so šikanou. Takto postihnutých detí pribúda, západné krajiny hovoria o epidémii šikany. Narastá najmä výskyt kyberšikany v online priestore. Ako sa to deje a ako sa brániť, vysvetľuje detská psychologička Petra Arslan Šinková. Je odbornou garantkou nového veľkého programu proti šikane.

PaedDr. Petra Arslan Šinková hovorí, že pozornosť treba upriamiť už na deti v škôlke. Zdroj: Peter Zakovic

Kde sa šikana objavuje najviac?

- Môže sa objaviť v ktorejkoľvek sociálnej skupine. Najčastejšie tam, kde deti trávia spolu viac času - často v škole. Obeťou šikany môže byť ktokoľvek, ale najmä dieťa, ktoré sa nevie brániť alebo sa cíti menejcenné.

Kto je agresor a prečo to robí?

- Agresorom sa stávajú aj deti, ktoré samy boli obeťami šikany, alebo majú príliš autoritatívnych a tvrdých rodičov či rodičov, ktorí sa o nich nezaujímajú. Tieto deti nie sú schopné empatie, nevedia sa vcítiť do pocitov druhého. Útočníkovi často ide o pozornosť, chce mať pocit prevahy, dokazuje si svoju moc alebo zaisťuje pozíciu v triede.

Šikanu väčšina ľudí pozná len z filmov, teraz sa objavila napríklad aj v televíznom seriáli Pán profesor. Vyzerá takto aj v reálnom živote? Uvedomuje si šikanovaný, čo sa vlastne deje?

- Niekedy si to, žiaľ, neuvedomuje. Sú deti, ktoré si myslia, že je normálne, že im niekto ubližuje, že je to súčasťou ich dospievania, že to musia vydržať. Šikanované dieťa môže mať pocity viny a hanby. Často má pocit, že sa nachádza v bezvýchodiskovej situácii.

Prečo nežiadajú o pomoc rodičov alebo učiteľa?

- Nenapadne im, že by sa mohli zdôveriť dospelému, alebo sa obávajú, že sa situácia ešte zhorší. Preto o šikane treba neustále rozprávať, aby deti vedeli, že nie je v poriadku, pokiaľ niekto niekomu ubližuje. A hlavne, že šikana sa dá zastaviť, keď sa dieťa obráti na dospelého a vyhľadá pomoc.

Dôvodom stresu môže byť pre mládež napríklad škola a skúšanie, písomky, ale aj kamaráti, zamilovanosť, športové výsledky, šikana... Je toho mnoho. Skúste vášmu tínedžerovi pomôcť vyšpecifikovať, čo ho vlastne trápi. Či je to len jedna vec, alebo je to viac oblastí. Už len identifikácia problému môže byť dobrý prvý krok k jeho riešeniu. Zdroj: Shutterstock.com

Čo šikanovanému hrozí, ak sa podrobí?

- Pokiaľ sa nikomu nezdôverí, akoby mlčky dával súhlas agresorovi a šikana naberá na intenzite. Pri neriešenej šikane môže mať dieťa problém so spánkom, s chuťou do jedla a rapídne sa zhoršia jeho výsledky v škole. Môžu sa objaviť psychosomatické ťažkosti, bolesti hlavy a brucha, ale môže to vyústiť i v depresie a pokusy o samovraždu!

Má dieťa šancu brániť sa?

- Šikanované dieťa potrebuje pomoc dospelých. Nemôžeme očakávať, že šikanu zvládne samo. Dôležitá je aj psychologická pomoc a poradenstvo pre obeť, agresora a rodičov. Nevyhnutná je práca s triedou. Pretože v triede s tzv. zdravým jadrom šikana nemá šancu. Snažíme sa preto robiť osvetu medzi deťmi, učiteľmi a pedagógmi.

Čo má urobiť rodič, ak dieťa príde s týmto problémom?

- Dôležité je, aby pokojne dieťa vypočul a nechal rozprávať, až potom mu kládol otázky. Mal by sa s ním dohodnúť na ďalších krokoch. Porozprávať sa s ním, na koho sa obrátia.

Mnoho rodičov by asi najradšej agresora vyplieskalo...

- Určite nie je vhodné ísť za agresorom. Aj útočník je dieťa a rodič by ho nemal konfrontovať.

Nový projekt Nadácie Markíza sa zameral na šikanu. Zdroj: Nadácia Markíza

V októbri spustila Nadácia Markíza veľký projekt boja proti šikane, vy ste jeho odbornou garantkou. V čom spočíva?

- Veľmi vítam, že Nadácia Markíza spustila tento projekt. Šikana je tu stále a je veľmi dôležité o nej otvorene rozprávať. Cieľom projektu Odpíšeme ti je podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú - deťom, rodičom, ale aj pedagógom.

Akým spôsobom?

- Na stránke www.odpíšemeti.sk pomáhame prostredníctvom Linky detskej istoty deťom a mládeži, ktorí sa obávajú obrátiť na dospelých a potrebujú pomoc. Linka detskej istoty je 24 hodín denne a 7 dní v týždni na bezplatnom telefónnom čísle 116 111. Volanie je úplne anonymné. Na Linke detskej istoty nájdu odpovede na otázky formou sociálno-právnej poradne aj dospelí. Deti a mládež sa môžu obrátiť na anonymné poradne, kde spolu s odborníkmi majú možnosti hľadať riešenia, ako čo najlepšie zvládnuť situáciu.

Volať majú obete?

- Na Linku detskej istoty môžu volať aj svedkovia niečoho, čo im pripadá ako šikana. Zavolať môže aj agresor, ktorý by to možno aj rád ukončil, ale nevie ako.

Prečo sú na plagátoch symbolom projektu tri bodky?

- V kampani sú značky „prečítané“ a „odpísané“. Nikomu nie je príjemné, keď si prijímateľ prečítal jeho správu a neodpísal na ňu. Takýto pocit zažívajú aj obete šikany, ktoré okolie často ignoruje. Tri bodky symbolizujú, že niekto vám odpíše, reaguje na vašu správu, v tomto prípade aj na volanie o pomoc šikanovaného dieťaťa.

