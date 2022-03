Na sexy slovenskej modelke idú muži oči nechať: Aha, KAM SA DOSTALA v Amerike! ×

Do NYSE, teda na najznámejšiu americkú burzu, ktorá sídli v New Yorku na Wall Street, sa dostane len málokto. Modelka Veronika Rajek sa tam dostala ako prvá Slovenka, hoci tam nemá žiadne akcie. Ako sa jej to podarilo?