Politička miluje čiernu farbu. Saká, tričká, košele, ale najmä legíny a práve tento kúsok nemá problém si obliecť aj vtedy keď prijíma štátne návštevy, ale aj keď je hosťom ona.

Len na športové podujatia

Odborník na protokol a etiketu Marek Trubač hovorí, že premiérka Fínska je šarmantná mladá žena, ale predsedníčka vlády je aj reprezentantom štátnej moci a ľudu, ktorý ju volil. "Mala by preto poznať základy spoločenskej etikety ako aj protokolu, podľa ktorého by mala voliť dress code. Legínové nohavice a čierny rolák síce svedčia jej štíhlej postave, ale to je maximálne Smart Casual dress code vhodný akurát na návštevu športového podujatia, či bežného filmového predstavenia. V žiadnom prípade však nie odev vhodný pre oficiálne návštevy a prijatia na formálnej protokolárnej úrovni," nešetrí kritikou.

Má byť vzorom

Trubač zdôrazňuje, že štátnička jej formátu by sa mala odieť do elegantnejších šiat, či kostýmu na úrovni Business Formal, ktorý spĺňa požiadavky diplomatického a štátneho protokolu. "Odevom prejavujeme úctu a rešpekt osobe s ktorou s stretávame, ako aj podujatiu, ktorého sme súčasťou. Veď si len predstavte dirigenta v štátnej filharmónii oblečeného v teplákoch, alebo čašníka v drahej reštaurácii v mikine s kapucňou. Nemýľme si slobodu a demokraciu s anarchiou a bezohľadnosťou. O to viac, že vysokopostavení štátnici sú vzorom pre nás a naše deti," upozorňuje odborník na protokol.

Do jaskyne?!

Marek Trubač v snahe podčiarknuť to, o čom hovorí, spomenul aj historické súvislosti. "Kultúrna evolúcia rodu Homo Sapiens trvala približne 30-tisíc rokov, kým sa človek dostal z/od primitívneho spôsobu života a jednoduchých mravov až na vrchol v spoločenskom správaní. Mám však obavu, že pomaly ale isto sa vraciame naspäť do jaskyne..."

Pozor na ruky a nohy

Uznávaný odborník si posvietil aj na spôsob sedenia Marinovej na jednom zo záberov. "Čo sa týka prekríženia nôh, tu by som očko prižmúril. Je to poloha pohodlná na sedenie, aj keď dáma by mala radšej sedieť bez prekrížených nôh so spojenými kolenami. Prekríženie rúk a nôh v reči tela môžeme chápať aj ako odmietavý či nesúhlasný postoj a tomu by sme sa mali vyvarovať," vysvetľuje protokolista.

Eurokomisárka so zajačími uškami

Pri prezeraní fotografií zaujal Trubača rovnaký záber, ktorý upútal aj nás. Okomentoval ho s istou dávkou irónie. "Eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá v Európskej komisii Jutte Urpilainen má na stretnutí s Marinovou na nohách ružové tenisky so zajačími uškami. Aké milé a chutnučké...Ale, pardón, to je jedna z členiek "vlády" EÚ a práve sa stretáva s jedným z najvyšších štátnych predstaviteľov rodného Fínska. Je to podľa Vás v poriadku?! Ako majú bežní občania potom rešpektovať štát a Úniu ako relevantné a dôveryhodné inštitúcie?!"

Bez podprsenky

Predsedníčka fínskej vlády Sanna Marinová je známa svojím neformálnym postojom k protokolu už dlho. Za oblečenie ju odborníci kritizovali už neraz. Napríklad na svoj Instagram si dala v roku 2020 fotografiu v saku na nahom tele bez podprsenky. Kritikom sa nepozdávala práve absencia tohto kúska, čo pokladali u dámy v jej postavení ako neprofesionálne a priveľmi odvážne. Zdôrazňovali, že Sanna Marinová nie je modelka. Našli sa však aj takí, ktorí sa političky zastali a v rámci jej podpory uverejnili na sociálnej sieti vlastné zábery, kde pózovali v podobnom outfite. Tento úlet fínskej predsedníčky vlády sa spomína pomerne často.

Viac foto nájdete v galérii >>>

Dve matky, svadba i dieťa

Či Marinovej póza rebelky plynie aj z toho, že rodáčka z Helsiniek pochádza z „netradičnej“ rodiny, kde jej matka dlhodobo žila s partnerkou, nie je známe.

Premiérka je vydatá. Osem mesiacov po vymenovaní do funkcie sa po 16 rokoch spolužitia vydala za dlhoročného partnera a otca spoločnej dcéry Emmy Amalie (5) Markusa Räikkönena.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>



